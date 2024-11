“Optimitzar el SEO i posicionament web és clau per obtenir visibilitat”

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com descriuria l’objectiu principal i la visió estratègica de Daimatics?

El nostre objectiu principal és impulsar el creixement dels clients amb estratègies de màrqueting digital personalitzades i eficients. La nostra visió estratègica es basa a integrar tecnologies avançades amb una comprensió profunda del comportament del consumidor, oferint solucions innovadores que donen resultats mesurables, especialment en webs d’ecommerce en què el retorn de la inversió parla per si sol.

Quins són els principals serveis que s’ofereixen?

Daimatics ofereix serveis integrals de màrqueting digital: millora la visibilitat orgànica amb SEO, fidelitza i atrau nous clients amb màrqueting de continguts, maximitza conversions amb SEM i campanyes Meta Ads, desenvolupa webs i botigues en línia optimitzades, i fa analítica web per prendre decisions informades, assegurant un retorn precís de les inversions.

Oferim solucions a empreses de diferents mides i sectors d’activitat David Nogués, CEO de Daimatics

Per què és important per a una empresa optimitzar el seu SEO i posicionament web?

Aquestes accions són essencials per augmentar la visibilitat i que potencials clients trobin l’empresa, generar trànsit qualificat i millorar la credibilitat. També ajuda a superar competidors en cerques específiques, afavorint l’èxit en el mercat.

Quines tecnologies o tendències actuals considera més importants en l’àmbit del màrqueting digital?

Les tecnologies més rellevants són la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i automatitzar processos, el màrqueting de veu per captar cerques a través d’assistents virtuals, el contingut en vídeo per atraure audiències, el big data per millorar la segmentació i les apps, que potencien l’ecommerce amb solucions adaptades al client.

En què es diferencia Daimatics d’altres serveis de màrqueting ‘online’?

Daimatics es diferencia per la seva àmplia experiència, de més de 20 anys, per oferir un enfocament totalment personalitzat, per proporcionar una integració completa de serveis, per donar orientació a resultats mesurables, per realitzar una anàlisi a mida per cada client, i per facilitar paquets que estan adaptats per a empreses de diverses mides i sectors d’activitat.

Quin tipus de clients sol·liciten més els seus serveis?

Els clients més freqüents són pimes que volen augmentar les vendes en línia, grans empreses amb necessitats de màrqueting avançat, start-ups que busquen consolidar-se al mercat i organitzacions sense ànim de lucre, amb les quals Daimatics col·labora oferint serveis i allotjament web gratuït.

Quines són les seves perspectives de creixement per als pròxims anys?

Daimatics preveu un creixement continu, basat en l’expansió dels diversos serveis que proporcionem amb noves tecnologies, l’enfortiment al mercat andorrà, la formació constant de l’equip, i aliances estratègiques amb altres empreses per oferir solucions més completes.

En quina direcció creu que evoluciona el màrqueting digital i com planeja Daimatics adaptar-se a aquests canvis?

El màrqueting digital evoluciona cap a la hiperpersonalització, l’automatització avançada, i una major transparència i sostenibilitat. En aquesta mateixa línia, Daimatics se centra en la innovació contínua amb IA i big data per personalitzar experiències, a explorar estratègies flexibles adaptades a cerques de veu i formats interactius, a buscar un enfocament ètic i sostenible dels seus serveis, i a assegurar el compliment de normatives de privacitat per mantenir la confiança dels usuaris en un context de protecció de dades més exigent.