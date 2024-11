Gestió digital per prevenir el blanqueig

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En un món cada cop més complex, garantir el compliment normatiu és una prioritat fonamental per a totes les empreses i professionals que desitgen actuar amb total transparència i seguretat. És en aquest context on neix SmartRiskKYC, una eina innovadora i segura, dissenyada específicament per a sectors obligats no financers per la Llei 14/2017 de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBCFT) a Andorra. La plataforma ofereix una solució completa per a professionals de confiança, com ara comptables, assessors fiscals, auditors, advocats, agents immobiliaris i gestors.

SmartRiskKYC revoluciona la gestió del risc en l’àmbit del compliment normatiu, i transforma els processos tradicionals, substituint la dependència de fulls de càlcul per una plataforma fàcil d’usar i allotjada de forma segura al núvol andorrà.

Amb un accés totalment segur i personalitzat, Smart­RiskKYC inclou totes les funcionalitats necessàries per garantir que els professionals puguin gestionar el compliment normatiu amb total comoditat i eficàcia. Mitjançant aquesta plataforma es poden crear, consultar i actualitzar formularis KYC (Know Your Customer), així com gestionar la documentació de les mesures de diligència de forma digitalitzada. A més, permet consultar de manera ràpida i integrada les llistes de sancions internacionals (ONU i UE), així com les bases de dades dels Panama Papers i Pandora Papers, i les llistes de persones políticament exposades (PEP) d’Andorra i dels principals països europeus. Tot aquest conjunt de dades es mantenen actualitzades en un espai únic amb seguretat de xifratge avançat, complint així amb els requeriments de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, de protecció de dades personals.

SmartRiskKYC també facilita el seguiment de la documentació amb eines específiques per controlar-ne la caducitat i revisar l’estat de la documentació pendent. A través del quadre de comandament, els usuaris poden accedir a informes gràfics de risc, adaptats als factors específics de cada sector d’activitat.

La solució s'adapta a les necessitats dels subjectes obligats no financers

La funció CRM (Customer Relationship Manager) ofereix una visió completa de les relacions entre persones físiques i jurídiques dins de l’entitat, un element fonamental per als professionals que desitgen comprendre l’abast i les implicacions d’aquestes relacions en les seves activitats. Amb només un clic, els usuaris poden accedir a l’estudi de risc individual (ERI), un informe que permet autoavaluar el risc global de PBCFT per prendre les mesures de mitigació adequades, si escau.

SmartRiskKYC forma part del programa de digitalització d’empreses impulsat per Andorra Digital, com a entitat proveïdora de serveis. Això permet als usuaris beneficiar-se de les subvencions que atorguen, en aquest cas per a la transformació digital i el compliment normatiu al país. Amb aquesta solució, els empresaris fan un pas ferm cap a la digitalització i la transparència, demostrant un compromís amb la seguretat i l’eficiència empresarial.

SmartRiskKYC s’adapta a les necessitats concretes de cada empresa o negoci. En funció del nombre de clients i usuaris, es pot escollir entre diferents fórmules de manteniment. Addicionalment, la solució permet la importació ràpida i segura de dades existents des d’altres fonts d’informació, simplificant la implementació de l’eina.

Descobreix com Smart­RiskKYC pot transformar la teva gestió del compliment normatiu en PBCFT amb l’ajuda del nostre equip d’especialistes en seguretat de la informació i compliment regulador.

Per a més informació, visita smartriskkyc.com o contacta amb nosaltres al correu electrònic info@smartriskkyc.com o al telèfon +376 804 111.