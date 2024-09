Tornar a les aules

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arribada del mes de setembre marca el que segurament és el punt d’inflexió més important de tot l’any. Després de les vacances, és moment de tornar a fer front a les obligacions laborals... i acadèmiques. El ritual de tornar a l’escola es repeteix a moltes llars en aquestes dates: tenir a punt el material, preparar els llibres nous, organitzar la motxilla, planificar les activitats extraescolars són només algunes de les tasques implícites a la represa del dia a dia escolar.

Però, més enllà dels evidents canvis en els horaris i les tasques acadèmiques, aquest moment també pot tenir un impacte psicològic significatiu en els infants. Sovint, pares i mares es preocupen per les qüestions pràctiques de la tornada a l’escola, quan també és important no deixar de banda els sentiments i les necessitats emocionals dels més petits en aquesta transició.

“Tornar a l’escola pot provocar moltes emocions en els nens, des de l’entusiasme fins a la por. Ho he viscut amb els meus propis fills”, explica Mariona Vila, massanenca de 39 anys i mare de d’un nen i una nena de 9 i 12 anys. “Amb els anys aprens a gestionar-ho, però crec que és important que les famílies tinguin recursos per empatitzar amb els nens”, afegeix.

“El final de les vacances d’estiu pot suposar un petit drama, em va passar a mi quan estudiava i ho veig ara en el meu fill de 8 anys”, admet Manel Serra, veí de la capital de 41 anys. “En part és inevitable que hi hagi aquests sentiments, sobretot quan es canvia de cicle o d’escola, per això cal fer costat als nens en aquests moments i donar-los tot el suport.”

“Davant la tornada a l’escola és normal que hi hagi il·lusió i ganes de començar per retrobar-se amb els companys i aprendre coses noves, però també hi ha un alt percentatge d’infants que presenten molta ansietat”, apunta la psicòloga Sílvia Palau.

Aquesta inquietud pot manifestar-se en diferents símptomes durant els dies previs a la reincorporació a les aules, com “mal de panxa, mal de cap, dificultats per dormir... també és habitual que facin moltes preguntes i es mostrin nerviosos”. Palau posa èmfasi en el fet que “no s’han d’ignorar o minimitzar aquestes manifestacions”, ja que si són molt acusades, “fins i tot podrien amagar problemes més greus com el bullying”.

En qualsevol cas, la psicòloga remarca que “la fi de les vacances sempre és un moment de pèrdua, i és normal que hi hagi males sensacions: ansietat, nostàlgia o tristesa per la separació després d’haver passat molt de temps amb la família durant les vacances”. Un fenomen “natural”, però que pot ser molt anguniós tant per a les criatures com per als pares.

Com cal afrontar la situació? “Una de les coses més importants és anar recuperant les rutines i hàbits de son de mica en mica, durant els dies previs a la tornada. D’aquesta manera els nens s’habituaran millor al canvi”, recomana Palau.

Així mateix, també és fonamental “saber transmetre il·lusió davant el nou curs”. En aquest sentit, “no tan sols hem d’anar a comprar el material i els llibres amb els fills, sinó també preparar-ho tot a casa conjuntament. Això els despertarà les ganes de tornar”, assegura l’especialista.

El tarannà dels pares resulta igualment determinant. “Hem de mantenir una actitud positiva, perquè és habitual que els sentiments dels progenitors es transmetin als fills.” Així, “si nosaltres ens sentim angoixats per la tornada a la feina, ells ho percebran i és possible que desenvolupin també uns sentiments similars”.

Preparació progressiva

Començar a preparar la tornada uns dies abans ajuda els més petits a adaptar-se a la rutina. Això inclou regular l’horari de son i d’àpats.



Comunicació oberta

Escoltar els nens i validar els seus sentiments és essencial. Permetre que expressin pors i dubtes els fa sentir-se compresos.



Rutines saludables

Establir una rutina diària que inclogui moments de descans, exercici físic i temps de qualitat amb la família pot ajudar a reduir l’estrès.