Viatjar tranquils

Viure noves experiències, descobrir altres cultures i relaxar-se són motius que impulsen moltes persones a viatjar cada any, especialment durant els mesos d’estiu. Cal tenir en compte, però, que també durant aquests moments de lleure, els imprevistos poden sorgir en qualsevol moment: una malaltia sobtada, un vol cancel·lat, un accident, la mort d’un familiar proper... És aquí on les assegurances de viatge esdevenen un element essencial perquè el viatge sigui una vivència més segura i tranquil·la.

La importància d’aquests serveis rau en diversos punts clau. Primer, proporcionen cobertura mèdica en cas de malaltia a l’estranger, on l’accés a serveis mèdics pot ser complicat i costós. En segon lloc, cobreixen les despeses associades a la cancel·lació o interrupció del desplaçament per motius imprevistos. A més, cobreixen la pèrdua o el retard en l’arribada de l’equipatge, oferint una compensació per substituir articles essencials o per la pèrdua total del que portem. I en casos greus, poden cobrir els costos de repatriació al país d’origen. Així mateix, algunes pòlisses també inclouen assistència jurídica en cas de problemes legals a l’estranger.

“Mai he tingut cap problema viatjant, però en els últims anys sempre acostumo a contractar una pòlissa. No són excessivament cares i et cobreixen les espatlles davant qualsevol situació”, explica Josep Estrada, veí d’Escaldes-Engordany de 43 anys. “És clar que també depèn molt de la destinació. Segons on vagis, l’assegurança és pràcticament obligatòria perquè els serveis assistencials del país poden ser molt cars. Si, en canvi, et mous per Espanya o França, potser no cal contractar aquest servei perquè ja estàs més cobert pels convenis amb la CASS”, afegeix.

“El cert és que cada vegada més clients ens consulten per la qüestió de les pòlisses de viatges; es nota que hi ha una conscienciació creixent sobre aquest tema i que no se la volen jugar”, destaca Pepe Pereira, director de Zona Assegurances.

En aquest sentit, apunta que “és molt important tenir aquesta cobertura, sobretot per la qüestió sanitària”, ja que “l’accés a determinats serveis mèdics en alguns països pot ser ruïnós”. L’especialista recorda que “el fet d’estar de vacances i divertint-nos no ens lliura de patir qualsevol contratemps”.

El cost de l’assegurança depèn de diversos factors, com la durada del viatge, la destinació, l’edat dels viatgers, el tipus de pòlissa i la cobertura seleccionada. En termes generals, una assegurança bàsica pot costar entre 5 i 15 euros per dia, mentre que les pòlisses més completes poden superar els 20 euros diaris. Així mateix, les assegurances anuals o multiviatge ofereixen un estalvi considerable per a aquelles persones que es desplacen sovint.

“Sempre hi ha una pòlissa adaptada a cada client, però acostumem a distingir tres tipus d’assegurances: per viatjar per la UE, amb una cobertura d’almenys 50.000 euros; per la resta del món, amb una cobertura mínima de 100.000 euros, i per a creuers, que dona resposta a situacions específiques d’aquesta forma de viatjar”, comenta Pereira.

El responsable de Zona Assegurances posa en relleu que les pòlisses de viatge són cada cop més accessibles. “Es poden contractar tant a través d’una asseguradora tradicional com d’una agència de viatges. També hi ha corredories en línia especialitzades que permeten fer-ho còmodament per internet”. Independentment de la fórmula, protegir-se és clau.

VALORAR LES NECESSITATS

Cal valorar factors com la destinació, la durada del viatge o les activitats previstes. Assegurem-nos que cobreixi allò que més ens preocupi.



COMPARAR OPCIONS I PREUS

No acontentar-nos amb la primera oferta que trobem. Comparem diverses opcions per quedar-nos amb la millor cobertura al millor preu.



LLEGIR LA LLETRA PETITA

Cal entendre exactament què cobreix i què no cobreix la pòlissa. Llegim les condicions i les exclusions amb deteniment.