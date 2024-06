Quin estiu ens espera?

Molta calor i poques precipitacions. La tònica meteorològica que hem viscut els darrers estius sembla que es repetirà també aquest any, si bé encara és d’hora per anticipar si es tornaran a repetir episodis extrems com les onades de calor que els dos últims anys van deixar temperatures de fins a 38 graus.

En aquest sentit, cal ressaltar que els estius del 2022 i el 2023 van ser el primer i tercer més càlids, respectivament, des del 1950, segons l’informe publicat el setembre passat per d’Andorra Recerca + Innovació. A més, l’agost de l’any passat va ser el més calorós de la mateixa sèrie a la central de FEDA. Concretament, la temperatura màxima mitjana va ser de 28,5 graus i la mínima de 14,1 graus, que representa una anomalia de 2,7 graus per al període de referència 1981-2010.

L’estiu passat també es va caracteritzar per ser especialment sec pel que fa a precipitacions, amb nivells de pluja per sota de la mitjana històrica. Aquesta manca de pluges va desembocar en una temporada amb baixos nivells d’humitat del sòl, fet que va posar en alerta el país, un any més, davant el risc d’incendis forestals. La situació de sequera es va prolongar fins ben entrada la tardor, situació que va obligar a prendre mesures inèdites per reduir el consum d’aigua.

“Per sort, ha plogut força aquesta primavera i sembla que de moment no tindrem les restriccions com l’any passat”, opina Lluís Casals, resident a Sant Julià de Lòria de 53 anys. En tot cas, creu que ens espera un estiu complicat. “Totes les prediccions ja avancen que aquest estiu serà un dels més càlids de la història a tot Europa i no crec que Andorra se’n salvi.”

El mateix opina Cristina Vidal, veïna d’Escaldes-Engordany de 41 anys. “A aquestes altures encara hi ha molta gent que nega el canvi climàtic, quan ens estem trobant amb temperatures anormals tot l’any i canvis de temps molt bruscos. Aquest últim hivern pràcticament no ha fet fred però hem tingut molta neu a l’abril, i ara l’estiu sembla que no acaba d’arribar, però segur que quan arribi ho farà amb força. Veurem què passa”.

És cert que la recta final de maig ha transcorregut amb una sèrie d’alts i baixos tèrmics, una tendència que sembla que es mantindrà al llarg de tot aquest mes. “Tindrem un juny dins la normalitat climàtica habitual, i fins i tot amb un temps força inestable”, augura Gemma Sinfreu, tècnica del Servei Meteorològic Nacional. Des d’aquest punt de vista, “s’espera que hi hagi molt moviment atmosfèric, amb episodis puntuals de calor combinats amb els ruixats de tarda propis d’aquesta època”, puntualitza.

La situació, però, començarà a canviar a partir del juliol vinent. “A partir de mitjan mes que ve i durant tot l’agost hi haurà un augment de temperatures generalitzat a tota la península Ibèrica, per l’accés de masses d’aire càlid provinents del nord d’Àfrica. Això també afectarà significativament tant Andorra com el conjunt del Pirineu”, comenta la meteoròloga.

En aquest context, es poden esperar noves onades de calor? “No es poden descartar, però a hores d’ara encara és aviat per avançar-ho. Cal tenir en compte que perquè es produeixi aquest fenomen els valors han de ser extrems i s’han de mantenir durant un temps prolongat.” En concret, el Servei Meteorològic Nacional considera que una onada de calor es produeix quan hi ha un període de tres o més dies amb temperatures extremament altes.

Sigui com sigui, Sinfreu avança que l’estiu serà “càlid i sec, amb molts dies en què les temperatures superaran la mitjana climàtica”. Aquest registre de valors per sobre del normal ha estat, de fet, la tònica habitual durant tot el darrer any. “Aquest mes de maig s’ha trencat aquesta tendència, i per primera vegada en onze mesos consecutius s’han registrat temperatures normals per a l’època, fins i tot una mica per sota en algunes jornades. Però els onze mesos anteriors van ser inusualment càlids”, insisteix l’especialista.

Per tant, després d’aquesta petita treva ens espera un estiu caracteritzat per temperatures elevades i escasses precipitacions, continuant una tendència que s’ha manifestat en els darrers anys. En qualsevol cas, cal seguir sempre les actualitzacions meteorològiques regularment per estar informats sobre quines condicions exactes tindrem.

Un estiu de temperatures molt altes

Cal saber

1. Mantenir la hidratació. La calor pot provocar una ràpida pèrdua de líquids a través de la suor. Hem de beure prou aigua durant tot el dia per mantenir el cos hidratat.

2. Protegir la pell adequadament. El sol pot ser molt intens, així que és fonamental protegir la pell. Cal utilitzar protector solar amb un factor FPS adequat al tipus de pell i aplicar-lo regularment.

3. Buscar llocs ombrejats. Procurem limitar el temps a l’aire lliure durant les hores més caloroses del dia, generalment entre les deu del matí i les quatre de la tarda. Si sortim, busquem llocs amb ombra.

4. Compte amb l'exercici físic. Si practiquem esports o exercici a l’aire lliure, adaptem la rutina per evitar la calor intensa. Optem per fer exercici aviat al matí o al vespre, quan les temperatures són més suaus.