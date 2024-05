La nou, un dels fruits secs més saludables

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

es nous constitueixen un dels fruits secs més populars, ja que a més de ser un plaer per al paladar, també ofereixen una àmplia varietat de beneficis per a la salut. Són riques en nutrients i antioxidants, i s’han associat a una sèrie de beneficis per a la salut que abracen múltiples facetes.

–Font de nutrients. Les nous són una excel·lent font de nutrients essencials que el cos necessita per funcionar de manera òptima. Contenen àcids grassos omega-3, que són crucials per a la salut del cervell i del cor. A més, són riques en proteïnes vegetals, fibra dietètica, antioxidants com la vitamina E i minerals com el magnesi, el coure i el zinc. Aquesta combinació de nutrients les converteix en una excel·lent opció per a una dieta equilibrada.

–Millora la funció cerebral. Els àcids grassos omega-3 presents a les nous s’han associat a una millora de la funció cognitiva. Aquests àcids grassos són components essencials de les membranes cel·lulars del cervell i poden millorar la transmissió de senyals entre les cèl·lules nervioses. Consumir nous regularment pot ajudar a mantenir la claredat mental, i fins i tot pot reduir el risc de desenvolupar malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

–Protecció del cor. Un altre gran avantatge de menjar nous és la seva capacitat per protegir la salut del cor. Els àcids grassos omega-3, juntament amb altres nutrients com el magnesi i el potassi, poden ajudar a reduir els nivells de colesterol dolent (LDL) i augmentar els nivells de colesterol bo (HDL), millorant així la salut cardiovascular. Estudis recents han demostrat que incloure nous a la dieta pot reduir el risc de malalties del cor, com ara les afeccions coronàries i els accidents cerebrovasculars.

–Control de pes. Malgrat la seva alta densitat calòrica, les nous poden ser una excel·lent opció per a aquells que busquen controlar el pes. La seva combinació de proteïnes, fibra i greixos saludables fa augmentar la sensació de sacietat i reduir la temptació de menjar entre àpats. A més, diversos estudis han demostrat que les persones que consumeixen nous regularment tenen menys probabilitats d’engreixar-se a llarg termini.

–Propietats antioxidants. Les nous són una excel·lent font d’antioxidants, com ara la vitamina E i el seleni, que ajuden a combatre els radicals lliures i a reduir el dany oxidatiu a les cèl·lules. Aquesta propietat contribueix a protegir el cos contra diverses malalties cròniques, com ara el càncer i els problemes del cor, i pot ajudar a reforçar el sistema immune.