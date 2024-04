Qui té por de la igualtat de gènere?

detail.info.publicated Aura Trifu Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més sovint del que sembla, parlar d’igualtat de gènere provoca resistència i no tan sols en els homes. És una reacció ben curiosa, si pensem que el principi de la igualtat persegueix que totes les persones duguin una vida digna.

Ara bé, una cosa és la igualtat formal i una altra, la igualtat real o efectiva. La formal és la que està prevista per les lleis i els protocols (el dret a la no discriminació, plans d’igualtat, etc.). També parlem d’igualtat formal quan diem que la llei és la mateixa i s’ha d’aplicar igual per a totes les persones (igualtat davant de la llei). Perquè la igualtat formal tingui efectes en la vida real, cal que les persones tinguin les mateixes oportunitats en els diferents àmbits de la seva vida: laboral, social, econòmic, cultural, polític, etc.

El concepte d’igualtat de gènere sorgeix de la necessitat de materialitzar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en tots aquests àmbits. Per aconseguir-ho, cal eliminar barreres i equilibrar relacions: donar més a qui té menys. Per exemple, la sociòloga alemanya Maria Mies considerava que, per obtenir igualtat efectiva a l’àmbit socioeconòmic, cal reorganitzar totes les ocupacions i corresponsabilitzar homes i dones en el treball de sosteniment de la vida (tasques domestiques, criança, cura, etc.) històricament fet per les dones. Això no beneficia només les dones, ja que a vegades implica donar als homes més oportunitats, per exemple, per participar en la vida dels seus fills i filles.

Des d’una mirada condicionada per l’organització tradicional de la vida econòmica, donar més oportunitats a les dones en ocupacions i càr­recs històricament ocupats per homes pot alertar del risc a quedar-se exclosos. Tanmateix, les oportunitats obertes a les dones en ocupacions i càr­recs “reservats” per a homes obren oportunitats per a aquests en esferes “reservades” tradicionalment a les dones.

Perquè aquests canvis estructurals tinguin bona acollida, cal transformar la imatge estereotipada de noies i dones (fràgils, sensibles, emotives, de lletres, cuidadores, prenen petites decisions, fan funcions subordinades, són subjectes passius de la conquesta sexual, etc.) i nois o homes (resistents, insensibles, racionals, de ciències, guanyen diners, caps de família, ocupen càrrecs alts, són subjectes actius de la conquesta sexual, etc.). I cal molta empatia i una pedagogia de pau perquè tota estratègia emprada en nom de la igualtat de gènere respecti la dignitat de tothom.