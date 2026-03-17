ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
El tercer carril al carrer de la Unió s’obrirà després de Setmana Santa
Els treballs per repavimentar la calçada i habilitar la nova senyalització començaran dimarts 7 d’abril i s’allargaran uns quinze dies
El tercer carril al carrer de la Unió serà una realitat d’aquí a poc més d’un mes. Si no hi ha cap imprevist d’última hora, a final d’abril, va confirmar ahir al migdia el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en declaracions als mitjans de comunicació. Dimarts 7 d’abril, d’aquí a exactament tres setmanes i l’endemà de Dilluns de Pasqua, començaran les obres de repavimentació de la calçada i la instal·lació de la nova senyalització. La previsió del Govern, així, és que els treballs s’allarguin uns 15 dies. “Els canvis comportaran una millora substancial de la mobilitat”, va remarcar Forné.
Les obres poden posar-se en marxa gràcies, entre altres coses, a l’acord entre l’executiu i els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per definir el traçat. El tram afectat anirà de la rotonda del Quilòmetre 0 a la Dama de Gel, un dels més concorreguts del país.
Terrasses
L’objectiu del projecte és reduir la congestió del vial, al límit de la saturació, fins a un percentatge del 20%. Entre altres elements que caldrà reubicar per fer possible el tercer carril, hi ha les terrasses de dos establiments de restauració, una zona de càrrega i descàrrega, un punt de recollida de residus i un carregador de FEDA per a vehicles elèctrics. Forné va assenyalar que la retirada de les terrasses en particular permetrà consolidar el tercer carril i, per tant, fer més àgil la circulació al carrer de la Unió i al cor de la vall central. El tercer carril també facilitarà el gir cap al carrer de na Maria Pla i l’aparcament de l’Eo!, el nou centre comercial de la capital.
La proposta d’ampliar el nombre de carrils al carrer de la Unió és un dels fruits de les reunions de la taula nacional de mobilitat, en què participen el Govern i els comuns. La idea va plantejar-se, concretament, en una trobada celebrada fa prop d’un any per estudiar solucions als possibles problemes de circulació derivats de les obres de connexió de les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes.
Forné va emmarcar el projecte d’obertura del tercer carril al carrer de la Unió en l’estratègia de l’executiu per millorar la mobilitat arreu del país i, sobretot, en els punts més complicats de la xarxa viària. Altres iniciatives “essencials” per assolir aquest objectiu són les turborotondes i el carril reversible a la CG-1 entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella.
Pel que fa a les turborotondes, el secretari d’Estat va assegurar que “estan funcionant molt bé”. Aquesta solució, va remarcar, ha tingut “un impacte molt gran” en la millora del servei amb un “impacte molt petit” en el procés d’implementació, ja que les obres que ha calgut fer han estat mínimes. Quant al carril reversible, va recordar que ja ha superat el període de proves. El carril, doncs, ja funciona de manera automatitzada.