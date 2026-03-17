ANDORRA LA VELLA
Santa Coloma perd una zona d’aparcament a final de mes
El comú busca alternatives al pàrquing, a tocar de l’edifici Nexus
El 31 de març serà el darrer dia operatiu de l’aparcament del Cedre, a tocar de l’edifici Nexus d’Andorra Telecom. Un cartell n’informa els usuaris, que perden la trentena de places que hi ha habilitades i hauran de buscar alternatives. La corporació ja ha estat treballant per pal·liar-ne la pèrdua, tenint en compte que es tracta d’una zona concorreguda, amb el col·legi Janer a tocar. Segons van indicar, s’habilitaran places al carrer de sota (Castell de Sant Vicenç), que passarà a ser de sentit únic, i els pares tindran preferència per estacionar al matí i a la tarda, en els horaris en què hagin de deixar i després anar a recollir els infants.
La situació que es dona és la que s’ha repetit diverses ocasions i no tan sols a la capital: es tracta de terrenys llogats i un cop finalitzen els contractes la propietat informa que els vol recuperar. En aquest cas, també per construir-hi. Fa pocs mesos la mateixa situació es va donar a l’aparcament públic de l’antic camí ral, on ja s’està edificant una promoció. Tota aquella zona s’ha cobert amb l’habilitació de l’espai CanRodes, que compta amb 144 places i zona específica per a autocaravanes. La parròquia compta avui en dia amb 13 aparcaments públics que sumen unes tres mil places. Segons la informació que difon a la pàgina web, cal sumar-ne unes dues mil més en altres equipaments de la capital.