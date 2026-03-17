ANDORRA LA VELLA
El comú obre inscripcions a les activitats de Setmana Santa, amb unes 500 places
El comú obre les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure per les vacances escolars de Setmana Santa, les quals ofereix el departament d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social, adreçades a infants i joves de tres a 16 anys. Les inscripcions es poden fer fins al 16 d’abril. En total, el comú posa a disposició de les famílies prop de 500 places, distribuïdes entre vuit campus esportius (360), el casal d’infants El Llamp (90) i la ludoteca de Santa Coloma (45).
Les activitats tindran lloc en dos torns, del 30 de març al 2 d’abril i del 7 al 10 d’abril, amb una oferta esportiva variada per a infants i joves. Els infants residents a Andorra la Vella gaudiran d’un 29% de descompte en el preu de l’activitat sempre que sol·licitin el descompte, prèviament, per correu electrònic a l’adreça incidencies.esports@comuandorra.ad.