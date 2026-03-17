ENCAMP
Auditoria sobre l’incident al parc solar de Grau Roig
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, va confirmar ahir que s’està fent una auditoria per determinar les causes de l’incident, la setmana passada, al parc solar de Grau Roig, en què algunes plaques van fer-se malbé sota l’acumulació de neu. L’estudi, va afegir, permetrà concloure si la responsabilitat és “del projectista o de l’empresa constructura” i, per tant, distribuir els costos de reparació de l’equipament d’una manera justa.
L’estudi haurà d’atribuir responsabilitats
Actualment, la instal·lació es troba en parada tècnica mentre es resolen aquests aspectes. “És cert que hi ha hagut un problema de robustesa de l’estructura, que en principi hauria d’haver suportat el pes de la neu. Pel que fa a la producció energètica, el sistema estava funcionant molt bé”, va assenyalar.