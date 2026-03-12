REPORTATGE
Un Sant Julià de pel·lícula
El film ‘11’ porta un centenar de professionals del cinema a Sant Julià i impulsa l’activitat econòmica mentre es grava part de la història al país.
El rodatge del llargmetratge 11 està generant activitat econòmica i projecció internacional aquests dies a Sant Julià de Lòria. La parròquia viu una setmana d’intensa activitat amb la presència d’un equip d’un centenar de persones que està gravant diverses escenes a la zona de la carretera de la Peguera. El Principat forma part central del relat i durant aquesta setmana s’hi està enregistrant una part important del contingut del film, que està previst que s’acabi a principi de setembre abans d’iniciar el circuit de festivals de tardor. Abans, però, el projecte presentarà les primeres imatges al Festival de Canes el mes de maig, després que ja hagi despertat interès al mercat del Festival internacional de cinema de Berlín.
La producció de la pel·lícula compta amb 115 persones treballant
El productor cinematogràfic David Matamoros va explicar ahir que la producció comporta un impacte econòmic i una projecció exterior per al país. Matamoros va afirmar que la inversió pública en el sector audiovisual té un efecte multiplicador important. El productor va assegurar que per cada euro invertit en una pel·lícula es genera un retorn aproximat de sis euros i va remarcar que, en aquest cas, la despesa que la producció està fent al territori ja ha superat els ajuts rebuts. Durant el rodatge s’estan mobilitzant diversos recursos al país. La producció ha contractat serveis de càtering, allotjament i logística, i també compta amb la participació de professionals i empreses locals. Matamoros va indicar que una part del finançament prové d’altres territoris, especialment de Catalunya, així com d’inversors internacionals.
PARRÒQUIES
Agències
Des del Govern també es va valorar positivament l’arribada d’aquesta producció. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va declarar que iniciatives com aquesta ajuden a reforçar el sector cultural i generen un retorn directe a l’economia. Bonell va recordar que en la producció treballen fins a 115 persones i que hi participen empreses del país, fet que suposa un impacte econòmic real.
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va manifestar que des del comú se senten orgullosos de poder acollir una producció d’aquestes característiques. Segons va afirmar, el rodatge pot contribuir a desenvolupar el sector audiovisual al país i obrir noves oportunitats per als professionals andorrans. Paral·lelament, el Govern va explicar que treballa amb Andorra Business i Andorra Turisme per crear una comissió que impulsi el sector audiovisual i faciliti l’arribada de rodatges. El coproductor executiu David Haro va detallar que les jornades de filmació són d’unes deu hores diàries.