REPORTATGE
Tàndem, talent que connecta
ALUMNES I EMPRESES treballen braç a braç per portar solucions reals, innovadores i amb impacte directe en el món laboral actual.
El projecte Tàndem s’ha consolidat com l’eix vertebrador del centre de formació professional Aixovall. Fa una dècada que connecta alumnat i empresa en un repte real que es treballa de setembre a febrer, amb tres hores setmanals fixades a l’horari lectiu. “És un projecte de grup amb una empresa, amb una maduració clara entre l’inici i el final, amb moments molt bons i d’altres de tensió, però quan veuen el resultat s’adonen de tot l’esforç”, resumeix la professora Noemí Pons.
El tret de sortida és singular: una dinàmica amb una llimona com a recurs per aprendre a generar valor i cohesionar equips. “Els vam donar 40 minuts per convertir un producte de poc valor en un de més valuós. Allà ja es veu la seva capacitat de gestió i creativitat”, destaca Pons. Els grups, formats de manera equilibrada entre diferents branques, reben el repte i inicien un procés que combina anàlisi d’empresa, estudi de competència i ideació. “El que més els costa és aterrar les idees. O volen tocar els núvols o proposen coses que ja existeixen. El repte és trobar aquest punt d’originalitat i viabilitat”, explica la docent. Les empreses visiten el centre, validen propostes i orienten el treball i també professionals externs. Enguany hi han participat una setantena d’alumnes de segon curs, repartits en dotze grups. Al gener arriba l’“acceleradora”, tres dies intensius, cinc hores diàries abans de la semifinal i la final davant un jurat amb representants del centre, d’Andorra Business i de les empreses col·laboradores.
El director, Gregori Gutiérrez, defensa que Tàndem és “el projecte del centre”. “Apropa les empreses a l’aula i permet que l’alumnat utilitzi coneixements de màrqueting i emprenedoria en un projecte real. No és una simulació, i això canvia la motivació i el resultat”, assegura. Gutiérrez subratlla que algunes propostes han acabat implementant-se: “Hi ha empreses que han aplicat idees sorgides de Tàndem o han ofert estades formatives als alumnes per desenvolupar-les”. Per a Luana Nogueira, estudiant d’Auxiliar d’Infermeria, l’experiència “enriqueix com a persona” i dona espai a la creativitat. “Treballar per a una empresa real et fa implicar-t’hi més. Vols que la idea sigui la millor possible”, afirma. També reconeix les dificultats: “Ens enfadàvem, però parlant-ho i repartint tasques vam trobar l’equilibri”. Àlex Pla, estudiant de Tècnic Sistemes Informàtics i Xarxes posa l’accent en el creixement personal: “Moltes vegades ens menyspreem nosaltres mateixos. Tàndem m’ha donat confiança i m’ha fet veure que les meves idees tenen valor”. Sobre la final, recorda els nervis, “quan surts a l’escenari deixes de pensar en la por i intentes fer-ho el millor possible. Quan acabes, és un alliberament”.
Respecte al que recomanen als futurs participants, l’Àlex explica “no obsessionar-se, però implicar-s’hi de debò i que escolti, que és imprescindible per a funcionar”. La Luana va recomanar “que no s’amoïnin, són moltes coses a la vegada, però amb calma, i sobretot, respectar els companys, és important per arribar a un bon resultat”. Per a Pons, l’objectiu final és clar: “Que s’adonin del potencial que tenen. Molts descobreixen que han fet coses que pensaven que no en serien capaços”.