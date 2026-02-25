BOPA
Andorra la Vella convoca 152 places d'interins per a l'estiu
Els llocs de treball amb més oferta són els de monitors per a activitats esportives (38) els d'auxiliars de suport (36)
El comú d'Andorra la Vella ha convocat un procés de selecció de personal interí per contractar, amb caràcter temporal, 152 treballadors per a serveis a diversos àmbits del comú de la parròquia aquest estiu - entre el 16 de juny i el 13 de setembre-, tal com s'anuncia avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els llocs de treball amb més oferta són els de monitors d'activitats esportives, en les quals la corporació busca a 38 empleats en aquest àmbit de cara a aquest estiu, i la dels auxiliars de suport, que en aquest cas les cobriran 36 joves d'entre 16 i 17 anys en diversos serveis del comú.
La convocatòria inclou la recerca de 15 treballadors temporals per a les oficines de turisme, 5 auxiliars per al servei de gestió de Medi Ambient, 15 empleats que donin suport al centre Esportiu dels Serradells i tres interins més per al Bici Lab Andorra. El comú contractarà 28 monitors per tal que organitzin activitats de lleure del Servei a la Infància, una persona més pel departament de Gestió de Talent i 11 monitors addicionals per a les activitats artístiques i al Servei de Joventut i Participació Ciutadana.
Les persones interessades han de descarregar les bases i la sol·licitud a la pàgina web del comú o recollir la documentació al departament de Gestió de Talent i de Persones, situat a l’Edifici Administratiu Comunal, al carrer Prat de la Creu, 70-76. La sol·licitud, degudament formalitzada i amb la documentació requerida, s’ha de presentar abans de les 14.00 hores del 2 d’abril del 2026.