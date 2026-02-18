Música
El pianista Carles Viarnès actuarà demà al Teatre Comunal
El compositor presentarà el projecte 'Post'
El pianista i compositor Carles Viarnès actuarà demà a les 20.30 hores al Teatre Comunal amb Post, el seu nou projecte musical dins la Temporada MoraBanc. La proposta combina piano minimalista amb paisatges sonors electrònics i experimentals, i planteja, segons l’artista, “una banda sonora per a un món demà”, amb un enfocament contemplatiu i futurista.
Amb influències de compositors com Górecki o Arvo Pärt i referents actuals com Nils Frahm o Max Richter, Viarnès construeix un univers sonor que fusiona tradició i innovació. El concert compta amb el suport de l’Ambaixada d’Espanya i de l’AECID.