Cultura
Ordino impulsa una nova temporada familiar al Quart de la Cortinada
La programació arrencarà el 28 de febrer amb l’espectacle de clown Pallassades
El comú d’Ordino dona el tret de sortida a la programació 2026 de la sala d’esbarjo del Quart de la Cortinada amb una proposta cultural i lúdica adreçada a infants a partir de 3 anys i pensada per gaudir en família. El calendari inclou espectacles, tallers i activitats artístiques al llarg de l’any amb la voluntat de consolidar l’espai com un punt de trobada familiar i un referent d’oci educatiu de qualitat a la parròquia.
La programació arrencarà el 28 de febrer amb l’espectacle de clown Pallassades, i continuarà el 21 de març amb el taller de dibuix Pedala i pinta. El 18 d’abril s’hi oferirà el contacontes Miriorama, la rondalla que mai s’acaba, i el 16 de maig un taller de maquillatge. Després de Lila ReBVelada (20 de juny), la temporada es reprendrà al setembre amb Gaudim amb Gaudí (12 de setembre) i la proposta de dansa De viatge (17 d’octubre), per cloure el 14 de novembre amb un espectacle de màgia a càrrec de David Bestué. Totes les activitats són gratuïtes.