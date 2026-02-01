REPORTATGE
Un hivern encara llarg i viu
La crema del mai va tornar a reunir ahir veïns i visitants de Canillo al voltant del foc i la tradició un any més al compàs de la música
Canillo va viure ahir una nova edició de la Crema del Mai, una de les tradicions més arrelades de la parròquia, que enguany va pronosticar un hivern encara llarg i viu. L’arbre, que segons la tradició és escollit perquè es troba en mal estat o malalt, va cremar poc i de manera lenta, un senyal que, d’acord amb la saviesa popular, indica que el fred continuarà present durant les properes setmanes.
L’acte es va celebrar al Camp del Som i va aplegar prop de 200 persones, entre veïns i visitants, que no van voler perdre’s aquesta cita simbòlica del calendari hivernal. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va ser l’encarregat d’encendre l’arbre i va destacar el pes cultural de la celebració. “La Crema del Mai és un element identitari de la parròquia, una tradició que any rere any ens permet retrobar-nos al voltant del foc i posar en valor el nostre patrimoni cultural popular”, va afirmar.
Abans de la crema, la jornada va comptar amb diverses activitats que van contribuir a crear un ambient festiu i participatiu. L’Animal Escola de Teatre i l’Esbart Valls del Nord, amb la col·laboració del Punt Jove, van oferir actuacions que van animar el públic assistent i van reforçar el caràcter intergeneracional de la trobada.
La música també va tenir un paper destacat en l’esdeveniment, amb l’acompanyament de la Canillo’s Band Tocant, que va posar banda sonora a una tarda marcada per la tradició i la convivència. Des del comú es va voler agrair igualment la col·laboració de Cal Som, que va contribuir al bon desenvolupament de l’acte.
Amb aquesta celebració anual tan especial per a la parròquia, Canillo va tornar a reivindicar una tradició ancestral que combina simbolisme, participació ciutadana i transmissió cultural, i que continua sent un dels moments més esperats de l’hivern a la parròquia.