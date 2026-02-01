ESCALDES
Destinats més de 92.500 euros en prestacions socials amb perspectiva de gènere entre 2024 i 2025
El departament d’Acció Social ha aprovat 469 de les 473 sol·licituds tramitades
El comú d’Escaldes-Engordany ha destinat un total de 92.524 euros a prestacions socials amb perspectiva de gènere durant els anys 2024 i 2025, segons ha informat la corporació en un comunicat en el marc del balanç de la primera meitat del segon mandat de la cònsol major, Rosa Gili, i del cònsol menor, Quim Dolsa.
El departament d’Acció Social ha gestionat durant aquest període 473 sol·licituds, de les quals 469 han estat aprovades, una xifra que reflecteix la consolidació del servei i la seva capacitat de resposta davant les necessitats socials de la parròquia. El volum de demandes s’ha mantingut elevat i estable, amb 246 sol·licituds registrades l’any 2024 i 227 l’any 2025. Només quatre peticions han estat denegades en el conjunt dels dos exercicis.
Entre les prestacions més sol·licitades destaca el Foc i lloc, que es consolida com una de les principals línies d’ajut, amb 147 prestacions concedides i un import acumulat de 11.478 euros. També tenen un pes rellevant els ajuts vinculats a l’escola bressol, amb 23 prestacions atorgades durant els dos anys i un import total de 19.734 euros, una dada que reforça el compromís comunal amb la conciliació familiar i el suport a les primeres etapes educatives.
Altres àmbits amb una demanda significativa són les activitats d’estiu, amb 77 ajuts concedits per un valor de 15.705 euros; l’alimentació, amb 35 ajudes que sumen 14.919 euros; les activitats esportives, amb 67 prestacions i un import de 7.088 euros; i l’habitatge, amb 10 ajuts atorgats per un total de 7.500 euros. Aquest conjunt de prestacions posa de manifest la voluntat del Comú de mantenir una acció social de proximitat, orientada a donar resposta a situacions de vulnerabilitat puntual i a garantir una xarxa de suport social sòlida a la parròquia.
El departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany es va crear l’any 2020, com una de les primeres accions del primer mandat, amb l’objectiu de dotar la corporació d’un servei propi d’atenció social i reforçar les polítiques de suport i acompanyament a la ciutadania.