SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú convocarà el concurs de la residència universitària a l’abril
El Govern s’ha mostrat obert a participar en el projecte amb una aprovació financera, però encara no s’ha tancat cap acord
El comú de Sant Julià de Lòria convocarà el concurs per a la construcció i l’explotació de la residència universitària a l’antic hotel Pol a l’abril. La corporació, confirma el cònsol major, Cerni Cairat, ja disposa del pla de viabilitat econòmica i està acabant de tancar el plec de bases perquè les empreses interessades puguin presentar-se a la concessió.
El cònsol estima que la inversió necessària per posar en marxa l’equipament s’enfila a uns 12 milions d’euros. És un import que el comú “difícilment pot assumir directament” en la situació financera actual, en què ha hagut d’assumir projectes milionaris com la reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. És per això que la prioritat de la corporació ha estat des del començament garantir una rendibilitat atractiva per a les empreses. Alhora, el plec de bases estableix que el preu del lloguer de les habitacions que es cobrarà als estudiants haurà de ser assequible.
PARRÒQUIES
La residència universitària tindrà 70 habitacions i un centenar de llits
Víctor González
Diverses empreses ja s’han mostrat interessades en el projecte i, segons Cairat, la majoria sembla que estarien prou capacitades per complir els requisits del concurs.
Participació de Govern
Ja fa mesos que el comú manté converses amb el Govern i la Universitat d’Andorra per definir com serà la residència. Cairat espera que “properament” la taula de treball pugui tornar a trobar-se per intentar “lligar algun compromís més enllà de les paraules”. Dit d’una altra manera, el cònsol demanarà formalment a l’executiu si pot donar suport financer al projecte. El Govern, assenyala el mandatari lauredià, s’ha mostrat “obert a parlar-ne”, però ara com ara no hi ha cap acord tancat. Un factor que condicionarà la decisió de l’executiu, apunta el cònsol, serà la resposta de les empreses al concurs per adjudicar la concessió del projecte.
NACIONAL
Sant Julià ultima el concurs de la residència universitària
Redacció
La residència tindrà una setantena d’habitacions i un centenar de llits. El període de concessió de l’equipament es preveu que sigui de 50 anys. Pel que fa al lloguer de les habitacions, cal recordar que en una enquesta feta a un grup d’estudiants de la universitat fa prop d’un any el límit va establir-se en 500 euros mensuals. El projecte també acollirà habitatge a preu assequible per a joves i serveis per al conjunt dels ciutadans de la parròquia.
El projecte de residència s’emmarca en l’estratègia del comú per atraure estudiants, fomentar el sector de l’educació superior, dinamitzar l’economia i consolidar Sant Julià de Lòria com el referent al país en formació, innovació i desenvolupament tecnològic.
PARRÒQUIES
La residència universitària es traurà a concurs a l’inici de l’any que ve
Víctor González
En paral·lel, també avancen els treballs de rehabilitació de l’edifici de l’antiga Fàbrica Reig, que s’espera que pugui acollir l’ampliació de l’UdA a partir del curs 2027-2028.
El projecte
- TOT A PUNT PER LICITAR EL CONCURS. El comú ja disposa del pla de viabilitat i està acabant de tancar el plec de bases perquè les empreses puguin presentar-se a la concessió a l’abril.
- L’EXECUTIU S'AVÉ A PARLAR DEL FINANÇAMENT. El Govern s’ha avingut a estudiar com podria donar suport financer al projecte. Tot i això, encara no hi ha res tancat i se n’ha d’acabar de parlar.
- DIVERSES EMPRESES INTERESSADES. Diverses empreses ja s’han mostrat interessades en el projecte. La majoria estarien capacitades per assumir les condicions del concurs, segons Cairat.