TRADICIONS
L’Arbre de la Crema de Gener de Canillo s’encén en un acte que preveu un hivern llarg i fred
L'acte, celebrat avui al Camp del Som, ha reunit uns 200 participants amb música, dansa i teatre popular
L’Arbre de la Crema de Gener de Canillo, celebrat com cada any el 31 de gener, ha cremat lentament i amb poca intensitat, fet que segons la tradició indica que l’hivern continuarà llarg i fred durant les properes setmanes. L’arbre designat per ser cremat era un exemplar en mal estat o malalt, tal com marca la costum per simbolitzar el renaixement i donar-li nova vida.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha estat l’encarregat d’encendre l’arbre i ha ressaltat “el valor d’aquesta tradició com un element identitari de la parròquia, que any rere any aplega veïns i visitants al voltant del foc i del patrimoni cultural popular”.
L’acte ha tingut lloc al Camp del Som i ha comptat amb l’assistència d’unes 200 persones. La jornada ha estat amenitzada prèviament amb la participació de l’Animal Escola de Teatre i l’Esbart Valls del Nord, amb el suport del Punt Jove, així com amb l’acompanyament musical de la Canillo’s Band Tocant, que han contribuït a donar un caràcter festiu i participatiu a l’esdeveniment.