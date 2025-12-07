SANT JULIÀ DE LÒRIA
Majoral afirma que Naturland ha fet una involució en els últims dos anys
La “manca de concreció i d’instruccions clares” per part del consell d’administració ha provocat un “desencís” entre el personal
“Clarament, Naturland ha fet un pas enrere en els últims dos anys”. Així de contundent s’expressa el conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, amb relació al parc d’activitats d’aventura a l’aire lliure lauredià. Majoral atribueix el problema a dos factors. El primer, incontrolable, és la meteorologia, “que no ha acompanyat gaire”. El segon és el “canvi al consell d’administració” després de les últimes eleccions comunals, les del desembre del 2023, en què Unió Laurediana va perdre l’hegemonia i Desperta Laurèdia va guanyar el consolat.
“La majoria actual no ha deixat seguir a la direcció de Naturland el full de ruta”
El conseller assegura que l’actual majoria comunal “no ha deixat seguir” a la direcció el “full de ruta” per assolir la viabilitat econòmica del parc, fet que qualifica “d’error”. Majoral sosté, en aquest sentit, que en els últims dos anys hi ha hagut “una manca de concreció i d’instruccions clares” per part del consell d’administració cap a l’equip directiu del parc. Això ha provocat, segons el mandatari, un “desencís” entre el personal, “que no sap ben bé com s’ha d’actuar”.
Agraïment
Pel que fa a la sortida, aquesta setmana, del qui ha estat director general de Naturland en els darrers cinc anys, Xabier Ajona, Majoral només té paraules d’agraïment. Ajona, explica el conseller de la minoria, va arribar a la direcció del parc en un moment “en què hi havia una situació difícil”, i gràcies a la seva feina i a la de tot l’equip “va saber i poder” portar la societat cap a “l’enlairament”. El fins ara director general ha estat clau, afegeix Majoral, per transformar la imatge i l’oferta ludicoesportiva del parc i impulsar una nova política comercial capaç d’incrementar el preu mitjà de l’entrada sense disparar alhora les despeses. “Des del punt de vista més personal va ser una persona de confiança per a mi”, remarca el conseller.
El consell d’administració de Camprabassa va acordar aquesta setmana que Miquel Llanas, fins ara director financer, assumeixi les funcions de director general de Naturland. Tot i que l’empresa desvincula la marxa d’Ajona de qualsevol motiu que no sigui personal i familiar, en l’últim any Ajona havia admès públicament en entrevistes que alguns membres del seu nucli dur havien decidit plegar i buscar feina en altres empreses davant de la incertesa i el dubte sobre el futur de Naturland.