Vela demana transparència sobre el futur del Centre de Salut i la recerca sanitària
La socialdemòcrata reclama tota la documentació tècnica del projecte, incloent-hi el pressupost, els recursos humans i materials previstos i les institucions col·laboradores implicades
La presidenta i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una demanda d’informació al Govern per aclarir diversos aspectes vinculats al projecte del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat d’Andorra i al futur de la recerca en l’àmbit sanitari al país.
La socialdemòcrata reclama tota la documentació tècnica del projecte, incloent-hi el pressupost, els recursos humans i materials previstos i les institucions col·laboradores implicades. També sol·licita informació detallada sobre el traspàs i continuïtat dels projectes de recerca que fins ara desenvolupava el Laboratori Nacional d’Epidemiologia, així com el futur laboral del seu equip.
Un altre punt clau és conèixer la capacitat del SAAS per assumir les activitats de recerca en salut pública i epidemiologia, així com els criteris de reestructuració del Laboratori Nacional d’Epidemiologia i la seva relació amb el nou projecte universitari.
Vela ha subratllat que es tracta d’un projecte “que impacta directament en la qualitat del sistema públic de salut”, i ha remarcat la necessitat de garantir que no es perdi capacitat científica ni es deixin desprotegits els equips actuals. El Grup Parlamentari Socialdemòcrata espera rebre tota la informació per avaluar amb rigor l’abast del projecte i assegurar que es preserven els interessos de la comunitat científica i del sistema sanitari del país.