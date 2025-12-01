Mobilitat
Canillo reforça el servei de bus a demanda amb un segon vehicle durant la temporada d’hivern
El 60% dels usuaris del servei Uclic són residents
El comú de Canillo ha posat en marxa, des d’avui, un segon vehicle al servei de Bus a la Demanda Uclic. La mesura estarà vigent fins a l’1 de març del 2026 i s’emmarca en l’increment d’afluència d’usuaris propi de la temporada alta d’hivern. L’objectiu d’aquest reforç és millorar la fluïdesa del servei, reduir els temps d’espera i evitar retards, garantint una resposta més àgil i eficient a les necessitats de mobilitat dels residents, treballadors i visitants. La decisió respon als bons resultats obtinguts en la campanya d’hivern anterior, en què també es va implementar un segon vehicle amb una acollida positiva per part dels usuaris.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que "amb la incorporació del segon bus durant l’hivern, Canillo reafirma la seva aposta per una mobilitat més sostenible i eficient, reduint l’ús del vehicle privat i facilitant els desplaçaments interns de manera ràpida i còmoda".
Un servei en expansió
El servei s’ha consolidat com una alternativa de mobilitat sostenible, flexible i adaptada a la realitat dels desplaçaments interiors de la parròquia. L’any 2024 va registrar 29.722 passatgers, amb un pic d’ús al gener (4.308 usuaris), seguit del desembre (3.270) i el març (2.929). Els mesos amb menys activitat van ser l’octubre, maig, juny i setembre, amb xifres inferiors als 2.000 passatgers.
Els vehicles han completat 25.900 desplaçaments i recorregut 101.400 quilòmetres, amb un estalvi de 39.500 quilòmetres respecte a un sistema convencional, fet que s’ha traduït en una reducció de 8.700 quilograms d’emissions de CO₂.
Les rutes més sol·licitades són les que connecten Canillo i el Tarter, tot i que també destaca l’ús del servei a la zona de Ransol.
El 60% dels usuaris són residents fixos
El 60% dels usuaris són residents, el 30% temporers i el 10% turistes, segons informa el comú. Pel que fa a la motivació dels trajectes, un 69,2% es fan per raons laborals, un 15,4% per tràmits, un 11,5% per anar a l’escola i un 3,8% per motius turístics.