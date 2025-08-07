ANDORRA LA VELLA

La nova captació a les fonts en reduirà el cost de manteniment

Els treballs permetran ampliar les coreografies amb aigua

Reobertura de les fonts el novembre passat.

Víctor González
Andorra la Vella

Un cop finalitzat el festival FestXic! començaran els treballs per fer una nova captació d’aigua a les fonts de la Rotonda, que permetran reduir costos de manteniment i també poder fer altres tipus de coreografies, ja que es podran preparar amb més temps perquè es tindrà més capacitat d’aigua.

El comú d’Andorra la Vella va adjudicar els treballs de millora del sistema de captació d’aigua de les fonts de la Rotonda per tal d’evitar els problemes de manteniment que havien sorgit. L’adjudicació la va obtenir l’empresa AGFS, SA per un import global de 142.988 euros.

L’objectiu és que l’aigua que entri pels circuits de la instal·lació sigui més cristal·lina i es faciliti el seu manteniment, ja que la terbolesa de l’aigua del riu comporta complicacions per a les empreses encarregades de dur a terme la neteja dels filtres de la instal·lació.

EL PRIMER FESTIVAL FAMILIAR D'ANDORRA

La capital acollirà el 12 i 13 de setembre el FestXic!, el primer festival familiar d’Andorra. En quatre punts de la ciutat (el carrer Callaueta, el Parc Central, l’auditori del Centre de Congressos i la plaça de la Rotonda) s’organitzaran espectacles de teatre, concerts i tallers de manualitats. A més, divendres i dissabte a dos quarts de nou hi haurà un espectacle únic per als més petits a les fonts de la Rotonda. La cònsol menor, Olalla Losada, va destacar que es tracta del primer festival al país pensat només per a infants i famílies.
