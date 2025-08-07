ANDORRA LA VELLA
La nova captació a les fonts en reduirà el cost de manteniment
Els treballs permetran ampliar les coreografies amb aigua
Un cop finalitzat el festival FestXic! començaran els treballs per fer una nova captació d’aigua a les fonts de la Rotonda, que permetran reduir costos de manteniment i també poder fer altres tipus de coreografies, ja que es podran preparar amb més temps perquè es tindrà més capacitat d’aigua.
El comú d’Andorra la Vella va adjudicar els treballs de millora del sistema de captació d’aigua de les fonts de la Rotonda per tal d’evitar els problemes de manteniment que havien sorgit. L’adjudicació la va obtenir l’empresa AGFS, SA per un import global de 142.988 euros.
L’objectiu és que l’aigua que entri pels circuits de la instal·lació sigui més cristal·lina i es faciliti el seu manteniment, ja que la terbolesa de l’aigua del riu comporta complicacions per a les empreses encarregades de dur a terme la neteja dels filtres de la instal·lació.