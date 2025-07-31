Sessió de comú
Escaldes invertirà 459.000 euros per protegir la carretera de la Plana dels despreniments de rocs
El comú també ha aprovat la modificació de la despesa plurianual per licitar la segona fase del projecte d’habitatge públic a preu assequible situat a l’avinguda del Pessebre
El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat avui l’adjudicació del contracte d’obres per protegir la zona de la Plana contra la caiguda de blocs rocosos per un import de 459.069,87 euros. En la sessió també s'ha tractat la modificació de la despesa plurianual per fer front a la segona fase del projecte d’habitatge públic a l’avinguda del Pessebre. També s’ha abordat la situació del conseller David Pérez, apartat provisionalment per una possible incompatibilitat per la seva vinculació amb l’empresa Empark.
El cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, ha explicat que les obres de protecció a la carretera de la Plana s’han adjudicat després que en els darrers dos anys s’hi hagin “produït alguns despreniments esporàdics” de rocs que han posat en risc la seguretat. L’actuació respon també “als danys materials i físics” derivats d’un despreniment i d’una ventada que va fer caure nombrosos arbres a la zona. Tot i que el comú va quedar legalment exclòs de responsabilitat, es va considerar necessari intervenir.
D’altra banda, el comú ha aprovat una modificació de la despesa plurianual per permetre l’execució de la fase 2 del projecte d’habitatge públic a preu assequible situat a l’avinguda del Pessebre, número 60. Segons ha detallat la cònsol major, Rosa Gili, aquesta modificació és necessària perquè el Govern —que s’encarrega de la construcció dels pisos— pugui tirar endavant el concurs d’adjudicació. La modificació aprovada contempla dues fases de pagament: una primera de 51.175,40 euros i una segona d'1.473.273,04 euros.
Finalment, la sessió ha abordat la situació del conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis, David Pérez, apartat provisionalment de la junta de govern per una possible incompatibilitat derivada de la seva vinculació amb l’empresa Empark, concessionària de l’aparcament Escaldes Centre. Segons va transcendir, Empark va aplicar un increment de tarifes, fet que va ser detectat pel departament d’Intervenció en el marc d’un procés ordinari de fiscalització.
La cònsol major, Rosa Gili, ha assegurat que el comú actua “amb responsabilitat i respecte per la legalitat”, i ha explicat que la decisió d’apartar Pérez es basa en la recomanació d’un informe jurídic arran d’una clàusula contractual que impedeix que membres del Comú tinguin vincles amb empreses adjudicatàries. Per la seva banda, la consellera Anna Garcia Ricart ha afirmat que la minoria va ser informada fa pocs dies i ha demanat que el procés no s’allargui innecessàriament i que s’agilitzi la resolució amb els informes pertinents.
La mesura cautelar no suposa per ara la destitució definitiva Pérez, però sí la seva exclusió temporal de les reunions comunals mentre es resol el conflicte.
