La passarel·la de vianants al Prat del Riu s’executarà en un termini de dos mesos

El comú de Canillo va informar ahir que la nova passarel·la per a vianants del Prat del Riu haurà d’estar executada en un termini de dos mesos. La corporació ha adjudicat la construcció de l’obra a l’empresa FIC, SL i tindrà un cost de 88.761,26 euros. El cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, va ressaltar que la infraestructura “és una nova mostra del compromís per fer de Canillo un lloc més segur, accessible i sostenible per a tothom”, alhora que va recalcar que millora la mobilitat del poble i fomenta el benestar de la ciutadania.

La futura passarel·la unirà la zona del carrer del Prat del Riu amb el carrer de Mossèn Ramon per sobre de la Valira d’Orient. La construcció constarà d’un equipament de fusta que permetrà “connectar millor els recorreguts dins de la parròquia i reduir la dependència del vehicle privat”, assenyala el comú.