Andorra la Vella
L'espai d'oci de Canrodes es troba gairebé a punt i albergarà el Motand
Les pluges i el mal temps han endarrerit els terminis per enllestir l'obra
L'espai d'oci de Canrodes no estarà completament enllestit per al Motand, que se celebrarà del 27 al 29 de juny. Tot i això, la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, va indicar que una part de l'espai sí que estarà habilitada per acollir alguns dels actes previstos en el marc de la fira dedicada al món de les motos.
Segons va explicar Losada, un dels factors que han dificultat l'avanç de les obres ha estat la meteorologia, especialment les pluges, que han estat constants durant les darreres setmanes. En to distès la cònsol va bromejar assegurant que "la pluja ja és el símbol de la nostra corporació". Aquesta situació ha obligat el comú a reubicar alguns dels esdeveniments previstos, com ha va passar ahir durant la Festa del Poble, quan Losada va atendre els mitjans de comunicació.
El projecte de Canrodes se situa en una parcel·la de propietat privada de la família Riberaygua, entre l'antic camí ral i el passeig del riu, a Andorra la Vella. Es tracta d'un espai que es preveu convertir, al llarg d'aquest any, en un nou punt de trobada per a la ciutadania. El pla contempla la construcció d'un aparcament per a vehicles i autocaravanes, un parc per a gossos, una zona verda amb vegetació pensada com a refugi climàtic i una àrea de 5.000 metres quadrats destinada a la celebració d'esdeveniments.
