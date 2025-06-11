Votació popular

El procés participatiu d'Ordino triarà entre punts de reparació de bicicletes o eines turístiques

Les votacions s'han obert avui i es tancaran el 2 de juliol

La presentació del pressupost participatiu.

La presentació del pressupost participatiu.Agències

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els residents d'Ordino hauran d'escollir entre cinc propostes en la fase de votació del procés participatiu de la parròquia. Inicialment, havien de ser quatre, però el jurat ha decidit ampliar-ne el nombre atenent a l'estructura d'algunes de les propostes presentades, que incloïen més d'una iniciativa. Entre aquestes propostes destaquen la instal·lació de punts de reparació de bicicletes a la zona de Riberamunt, un gronxador panoràmic en una ruta de senderisme, o un parc d'agility caní al Prat de la Molina (Sornàs). També es podrà triar si es vol una ruta tematitzada al camí ral, amb elements escultòrics i interactius vinculats als personatges de ferro de Llorts, o una caseta del bosc també al camí ral, que seria un espai de joc natural amb elements de fusta, punts sensorials i circuit motriu, apunta el comú.

El període de votació comença avui i s'allargarà fins al dimecres 2 de juliol. Les persones interessades a participar-hi ho poden fer a través de la pàgina web del comú. La proposta que rebi més suports en la votació popular serà la que el comú tirarà endavant.

tracking