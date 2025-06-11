Votació popular
El procés participatiu d'Ordino triarà entre punts de reparació de bicicletes o eines turístiques
Les votacions s'han obert avui i es tancaran el 2 de juliol
Els residents d'Ordino hauran d'escollir entre cinc propostes en la fase de votació del procés participatiu de la parròquia. Inicialment, havien de ser quatre, però el jurat ha decidit ampliar-ne el nombre atenent a l'estructura d'algunes de les propostes presentades, que incloïen més d'una iniciativa. Entre aquestes propostes destaquen la instal·lació de punts de reparació de bicicletes a la zona de Riberamunt, un gronxador panoràmic en una ruta de senderisme, o un parc d'agility caní al Prat de la Molina (Sornàs). També es podrà triar si es vol una ruta tematitzada al camí ral, amb elements escultòrics i interactius vinculats als personatges de ferro de Llorts, o una caseta del bosc també al camí ral, que seria un espai de joc natural amb elements de fusta, punts sensorials i circuit motriu, apunta el comú.
El període de votació comença avui i s'allargarà fins al dimecres 2 de juliol. Les persones interessades a participar-hi ho poden fer a través de la pàgina web del comú. La proposta que rebi més suports en la votació popular serà la que el comú tirarà endavant.