ANDORRA LA VELLA
Entitats i empleats del comú, al Gran Premi d’Andròmines
L’esdeveniment tindrà lloc l’1 d’agost a les vuit del vespre
El Gran Premi Andròmines d’Andorra la Vella tindrà dues noves categories, una per a associacions i una altra per a treballadors del comú. Un cop recollida l’experiència de la primera edició del Gran Premi Andròmines, el comú d’Andorra la Vella ha decidit impulsar un seguit de “coses per millorar” aquest esdeveniment, que es consolida dins el programa de la festa major. Una de les modificacions té a veure amb el dia que se celebrarà, que serà el divendres, primer dia de festa. A més, s’ha canviat l’hora per evitar la calor i tindrà lloc a les vuit del vespre.
Els premis en metàl·lic sera de 650, 250 i 100 euros respectivament
La nova edició obrirà les inscripcions el 3 de juny. L’objectiu? Superar els tretze equips que hi van prendre part l’any passat. Tal com va comentar ahir el cònsol major, Sergi González, l’any passat van quedar “sorpresos de la gent que hi va assistir i també de la participació”. S’elimina la categoria per als més petits, ja que l’any passat no hi va haver prou participació. Així, n’hi haurà quatre: una per als menors d’onze a disset anys, una altra per a majors d’edat o famílies, una altra per a associacions i una quarta per a treballadors del comú, ja que l’any passat hi van mostrar interès.
Els premis en les tres primeres categories seran de 650, 250 i 100 euros, per als tres primers classificats, i els treballadors del comú rebran com a únic premi un petit obsequi.