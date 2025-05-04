ORDINO

Ruta especial sobre el ferro per reivindicar el passat industrial de la parròquia

Participants a la ruta guiada davant del comú.M. R. / ANA

Andorra la Vella

Ordino va acollir ahir una activitat per la Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus. La proposta dirigida per la guia turística i cultural, Anna Font, va tenir com a objectiu donar a conèixer el passat industrial del ferro a la parròquia aprofundir en el patrimoni i l’impacte del ferro en la regió durant dos segles.

La ruta va recórrer indrets emblemàtics del centre històric d’Ordino que han tingut relació amb el ferro o que incorporen elements de forja, com ara la plaça Major, la façana del comú, l’exterior i l’interior de l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià, Casa Rossell, el Racó d’en Casí Arajol —on s’exhibeixen grans encluses—, i l’exterior de l’Auditori Nacional.

La Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus ha celebrat la seva tercera edició enguany amb el lema “L’arquitectura del ferro i el ferro en l’arquitectura”.

