ORDINO
Ruta especial sobre el ferro per reivindicar el passat industrial de la parròquia
Ordino va acollir ahir una activitat per la Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus. La proposta dirigida per la guia turística i cultural, Anna Font, va tenir com a objectiu donar a conèixer el passat industrial del ferro a la parròquia aprofundir en el patrimoni i l’impacte del ferro en la regió durant dos segles.
La ruta va recórrer indrets emblemàtics del centre històric d’Ordino que han tingut relació amb el ferro o que incorporen elements de forja, com ara la plaça Major, la façana del comú, l’exterior i l’interior de l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià, Casa Rossell, el Racó d’en Casí Arajol —on s’exhibeixen grans encluses—, i l’exterior de l’Auditori Nacional.
La Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus ha celebrat la seva tercera edició enguany amb el lema “L’arquitectura del ferro i el ferro en l’arquitectura”.