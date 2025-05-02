ENCAMP

Sant Jaume dels Cortals acull una nova trobada de germanor

La diada es va completar amb la ballada de sardanes i un aperitiu

Encamp

L’església de Sant Jaume dels Cortals va tornar a reunir ahir, com cada 1 de maig, diversos encampadans i encampadanes que, seguint la tradicional diada, van aplegar-se a l’església per assistir a la missa solemne que, enguany, va estar presidida per mossèn Àlex. Una celebració a la qual van assistir diversos representants polítics de la parròquia, com el cònsol menor encampadà, Xavier Fernández, o el cap de Política Lingüística i conseller, Joan Sans, i que va completar-se amb la ballada de sardanes i un aperitiu per a tots els assistents. “La veritat és que estem molt contents i, com sempre, la gent ha respost, ha vingut molta gent, hem celebrat la missa i, ara, a la plaça ballarem sardanes i compartirem un petit aperitiu amb tots els que ens hem aplegat aquí”, va comentar Fernández.

Vermut en acabar la missa.

Vermut en acabar la missa.AGÈNCIES

Durant la missa, que va comptar amb les tradicionals lectures litúrgiques del dia i l’homilia, mossèn Àlex va destacar el simbolisme de celebrar l’eucaristia en un entorn tan especial com el dels Cortals, en plena natura. En aquest context, va fer unes pregàries especials per a la festivitat de Sant Josep obrer, patró dels treballadors, i va recordar especialment les persones jubilades, els que treballen i aquells que busquen feina o pateixen condicions laborals injustes. A més, durant la missa, el mossèn va fer una referència a l’apagada que va afectar especialment diversos territoris propers dilluns passat, utilitzant aquest fet per il·lustrar la necessitat de desconnectar i recuperar el contacte amb el que és essencial, com la natura i la fe. “Espanya es va quedar sense energia elèctrica gairebé durant un dia, i molta gent va comprendre la importància de desconnectar de la rutina i dedicar-se a activitats més bàsiques, com ara caminar, parlar o pujar a la muntanya. I això s’adiu perfectament amb la trobada a Sant Jaume dels Cortals, un lloc ideal per desconnectar i connectar amb Déu”, va comentar mossèn Àlex.

