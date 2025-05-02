ENCAMP
Sant Jaume dels Cortals acull una nova trobada de germanor
La diada es va completar amb la ballada de sardanes i un aperitiu
L’església de Sant Jaume dels Cortals va tornar a reunir ahir, com cada 1 de maig, diversos encampadans i encampadanes que, seguint la tradicional diada, van aplegar-se a l’església per assistir a la missa solemne que, enguany, va estar presidida per mossèn Àlex. Una celebració a la qual van assistir diversos representants polítics de la parròquia, com el cònsol menor encampadà, Xavier Fernández, o el cap de Política Lingüística i conseller, Joan Sans, i que va completar-se amb la ballada de sardanes i un aperitiu per a tots els assistents. “La veritat és que estem molt contents i, com sempre, la gent ha respost, ha vingut molta gent, hem celebrat la missa i, ara, a la plaça ballarem sardanes i compartirem un petit aperitiu amb tots els que ens hem aplegat aquí”, va comentar Fernández.
Durant la missa, que va comptar amb les tradicionals lectures litúrgiques del dia i l’homilia, mossèn Àlex va destacar el simbolisme de celebrar l’eucaristia en un entorn tan especial com el dels Cortals, en plena natura. En aquest context, va fer unes pregàries especials per a la festivitat de Sant Josep obrer, patró dels treballadors, i va recordar especialment les persones jubilades, els que treballen i aquells que busquen feina o pateixen condicions laborals injustes. A més, durant la missa, el mossèn va fer una referència a l’apagada que va afectar especialment diversos territoris propers dilluns passat, utilitzant aquest fet per il·lustrar la necessitat de desconnectar i recuperar el contacte amb el que és essencial, com la natura i la fe. “Espanya es va quedar sense energia elèctrica gairebé durant un dia, i molta gent va comprendre la importància de desconnectar de la rutina i dedicar-se a activitats més bàsiques, com ara caminar, parlar o pujar a la muntanya. I això s’adiu perfectament amb la trobada a Sant Jaume dels Cortals, un lloc ideal per desconnectar i connectar amb Déu”, va comentar mossèn Àlex.