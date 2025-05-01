ESCALDES-ENGORDANY
Primera escombradora cent per cent elèctrica del país
El comú d’Escaldes-Engordany ha fet un pas endavant en el compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient adquirint la primera màquina escombradora cent per cent elèctrica del país, subministrada per l’empresa Pyrénées Heracles Industrials. L’acte d’entrega va tenir lloc ahir i va comptar amb la presència del conseller de Serveis, Marc González, i el director de Pyrénées Heracles, David Puigdellívol, que van presentar oficialment el nou vehicle. Està previst que la màquina entri en funcionament a partir d’avui. Aquest nou equipament s’alinea amb les polítiques del comú en favor d’un model de gestió més sostenible. A més de ser respectuosa amb el medi ambient, la nova escombradora és més silenciosa, fet que contribueix a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.