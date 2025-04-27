Canillo
Més de 1.000 persones aprofiten la Setmana Santa per gaudir de les activitats del Palau de Gel
Dissabte 19 d'abril, va ser el dia amb més afluència, amb 220 entrades venudes per a la piscina, 400 per a la pista de gel i 13 per al rocòdrom
El Palau de Gel ha rebut una gran afluència de visitants durant la Setmana Santa, aprofitant el ventall d'activitats que oferia l'equipament. En total, 1.180 persones han gaudit de les activitats programades durant els quatre dies festius fent del Palau de Gel "un espai de referència per a l'oci i l'esport a Andorra". Concretament, dissabte 19 d'abril, va ser el dia amb més afluència, amb 220 entrades venudes per a la piscina, 400 per a la pista de gel i 13 per al rocòdrom.
Des del dimarts 22 d'abril fins dissabte 26, el Palau de Gel ha estat escenari de la Men's Development Cup, que "ha atret nous públics i ha dinamitzat l'ambient esportiu i social del recinte". "L’activitat s’ha distribuït de manera equilibrada entre les instal·lacions, i ha permès una bona convivència entre competicions esportives, entrenaments, estades i propostes lúdiques, fent balanç positiu d’aquesta Setmana Santa", ha destacat la directora de l'equipament, Sira Puig.