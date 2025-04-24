Música
El llegendari baixista Marcus Miller, cap de cartell del Festival Internacional de Jazz d'Escaldes
El certamen torna del 3 al 10 de juliol amb programa que combina figures consolidades amb música al carrer
El Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany tornarà del 3 al 10 de juliol amb un programa que combina concerts de figures consolidades amb propostes de carrer. La llegenda del baix elèctric Marcus Miller, forjat en un dels últims conjunts de Miles Davis, és el cap de cartell indiscutible del festival. El concert serà el 4 de juliol a les nou del vespre a la sala Prat del Roure.
La resta de noms destacats són el trompetista francès Erik Truffaz (3 de juliol), la cantant francoamericana Cécile McLorin Salvant (5 de juliol) i el duet format pel pianista dominicà Michael Camilo i el guitarrista espanyol Tomatito (6 de juliol). Tots els concerts tindran lloc al Prat del Roure a les nou del vespre, amb l'excepció del darrer, que començarà una hora abans. Les entrades individuals costaran 20 euros i també hi haurà un abonament de 60 euros per als quatre concerts.
Com cada any des que va reprendre's el festival, després dels recitals s'organitzaran jams al vestíbul del Prat del Roure.