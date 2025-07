Publicat per Joan Ramon Baiges Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià ja ha recuperat la normalitat, tant en la connexió a internet i el correu electrònic, com en els servidors interns, després que un problema tècnic en els serveis comunals hagi provocat una caiguda total del sistema informàtic aquest matí. El comú ha pogut solucionar el problema a dos quarts de dues del migdia, cinc hores després de la caiguda del sistema, tot i que el servei d'internet s'ha recuperat a les 12 hores.

La caiguda del sistema informàtic estava motivada per un problema per accedir a la cabina de dades on són els servidors informàtics, segons han informat des del comú. Els tècnics han estat treballant tot el matí per solucionar l'avaria a internet i restablir els programes que depenen dels servidors interns perquè els serveis com el de Tràmits puguin funcionar correctament.