El comú construirà un edifici de serveis a la zona del Forn de Calç

El comú de Canillo ha posat en marxa un concurs nacional per adjudicar els treballs de redacció i execució del projecte d’un nou edifici de serveis a la parcel·la comunal Forn de Calç, destinat a usos adminstratius i logístics.

L’edifici haurà de disposar d’una planta soterrània concebuda com a magatzem de materials i equipaments; una planta baixa on hi haurà l’aparcament de vehicles de servei –camions i pickups– i que haurà de ser construïda amb les previsions necessàries per a una futura adequació com a taller mecànic, incloent-hi sistemes de contenció i tractament d’hidrocarburs, una ventilació eficient i les infraestructures bàsiques requerides per a aquesta activitat; a la primera planta hi haurà magatzem, mentre que la segona i tercera planta es reservaran per a l’emplaçament de departaments administratius, amb espais concebuts per a una distribució eficient i funcional, i a la planta sota coberta, amb cobertes inclinades, es preveu la instal·lació d’oficines o altres dependències administratives.

L’exterior de l’edifici haurà de garantir una integració harmoniosa amb l’entorn mitjançant l’elecció de materials com pedra, vidre o fusta, amb una presència majoritària d’aquests elements a les façanes. Es preveu la instal·lació d’un muntacàrregues de capacitat suficient per al transport d’una pickup, fet que assegura una connexió fluida entre la planta soterrània, la planta baixa i la primera planta.

Les ofertes al concurs hauran de ser lliurades al comú abans del 17 d’abril a les nou del matí. L’obertura de plecs es farà el mateix dia. L’empresa adjudicatària disposarà de cinc mesos per redactar el projecte arquitectònic i tots els documents tècnics associats. Els treballs, per tant, podrien començar abans de final d’any, si no hi ha cap endarreriment.