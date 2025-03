Esports i descomptes al Palau de Gel pel dia de la dona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Palau de Gel se suma a la celebració del 8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora, amb una iniciativa per promoure la igualtat en l'esport. Durant els dies 8 i 9 de març, totes les dones que visitin el Palau rebran un descompte del 50% en activitats com el patinatge sobre gel, la piscina i splash i el rocòdrom. Per commemorar aquest dia, s'ha instal·lat un llaç a la façana per simbolitzar el suport a la lluita per la igualtat de gènere.

Com és habitual, el Palau de Gel tornarà a col·laborar amb l'Skimo Femení, que tindrà lloc el 9 de març a Pal. A més, també ho farà amb la IX jornada benèfica del dia de la dona que organitza el comú de Canillo.