Reunió “cordial” per tancar el conflicte de les terrasses

Representants dels restauradors de la plaça Coprínceps van reunir-se ahir amb el comú per mirar d’arribar a una solució al conflicte provocat per l’increment del preu que han de pagar per la taxa de terrasses. Segons van confirmar les dues parts, la trobada va ser cordial i va tenir un ànim constructiu.

Restauradors i comú van comprometre’s a continuar treballant conjuntament pel bon funcionament de les terrasses. La corporació va defensar que calia apujar la categoria de la zona per les inversions que hi ha fet en els últims anys i tenint en compte que les tarifes pràcticament no s’han revisat d’ençà la pandèmia. Els comerciants estan d’acord que calia apujar els preus, però també han demanat al comú que els increments siguin assumibles per als negocis.