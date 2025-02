L’explotació i la gestió dels equipaments turístics s’unificarà

La societat Complex Esportiu i Social del Palau de Gel d’Andorra, participada al 100% pel comú de Canillo, serà l’encarregada de gestionar i explotar tots els equipaments turístics de la parròquia. La consultora Deloitte serà l’encarregada d’assessorar la corporació en el procés d’unificació. El ple del consell va aprovar ahir a la tarda adjudicar el contracte per un import de 49.715,70 euros. Amb aquest projecte, el comú vol garantir la sostenibilitat econòmica dels equipaments turístics i millorar-ne l’atractiu per als visitants, buscant l’equilibri amb la preservació del patrimoni natural i cultural.

Durant la sessió va anunciar-se que el pont tibetà i el Roc del Quer aplicaran un increment dels preus de les entrades. En el cas del pont tibetà, el tiquet general augmentarà de 14 a 16 euros, mentre que per accedir al Roc del Quer caldrà pagar sis euros –fins ara se n’havien de desemborsar cinc. A més, s’oferiran dos paquets combinats per accedir a més d’una atracció. L’un inclourà l’accés al pont tibetà, el Roc del Quer i la pista de gel del Palau, que sense descomptes s’enfilarà a 33,50 euros. L’altre, que costarà 24 euros, permetrà accedir al pont tibetà, el Roc del Quer i l’Splash, el parc aquàtic del Palau de Gel.

El pont tibetà obrirà dissabte. Fins al començament de la temporada d’estiu només s’hi podrà accedir el cap de setmana i durant els mesos de més calor, cada dia. L’activitat de salt al buit amb corda, inaugurada la tardor passada, estarà disponible a partir de l’abril. A l’estiu també es posarà en marxa una nova atracció, una mena de gronxador pendular.

En la sessió també va adjudicar-se el projecte arquitectònic d’embelliment de la CG-2 al centre del poble. La proposta guanyadora del concurs d’idees, Tradició integrada, a càrrec de Sinus Enginy i KA Arquistudio, preveu la transformació d’uns 5.000 metres quadrats d’espai públic. La proposta inclou la creació de voravies més accessibles i agradables per als vianants, així com de zones verdes i nous espais de trobada. L’obra s’executarà per fases entre aquest l’any i el que ve i costarà uns quatre milions d’euros.

D’altra banda, va adjudicar-se un estudi per analitzar en profunditat els nuclis antics de Meritxell, Prats, les Molleres, Canillo, l’Aldosa, Ransol, el Tarter i Soldeu des d’un punt de vista històric, patrimonial, urbanístic, constructiu, ambiental i paisatgístic. L’objectiu és establir una base sòlida per a futures actuacions que permetin preservar i fer valdre aquests espais emblemàtics del territori.

SI SE SUPEREN LES 48 HORES EL COTXE ANIRÀ AL DIPÒSIT Els vehicles no podran romandre estacionats en un mateix lloc de la via pública o en aparcaments comunals gratuïts durant més de 48 hores consecutives. L’incompliment suposarà una sanció de 100 euros i la retirada del vehicle al dipòsit comunal. Les caravanes i autocaravanes només podran estacionar en zones habilitades. L’estacionament perllongat fora d’aquests espais serà sancionat amb 100 euros. Aquesta és una de les noves disposicions contingudes en l’ordinació d’arrestos per al 2025, que també inclou la prohibició d’inscriure un negoci en un pis llogat o buit, així com millores en la gestió del bestiar.

Al centre, l’edifici que s’enderrocarà.Fernando Galindo