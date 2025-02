El Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges finalitza amb 1.218 espectadors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges de la Massana i Ordino finalitza amb un total de 1.218 espectadors. Com remarquen les conselleres de les dues parròquies, Alexia Verdaguer i Mònica Armengol, "les xifres evidencien la gran acollida d’aquesta iniciativa, amb un públic que demostra molt interès per conèixer experiències d’aventurers, alpinistes i viatgers". La mitjana ha estat d’unes cent cinquanta persones per sessió, destacant especialment l’experiència amb curses de llarga distància amb bicicleta, a càrrec de Carlos Mazón i Patrick Pascó, amb 180 persones, i l’aventura de creuar el Bàltic també amb bicicleta, de la família Petits Nòmades, que va acollir 168 assistents.

El públic també va mostrar molta curiositat pels relats de superació de Genoveva Seydoux i de Nika Ballús, així com expectació per les aventures al límit d’Alberto Ayora i dels membres de la Unió Excursionista de Sabadell, informa el comú. D’altra banda, enguany el cicle ha fet un recorregut pels orígens de l’equí lliure a Andorra, de la mà de Xavier Barange, i un viatge pel Japó, a través de la mirada de Xavier Moret, la sessió que ahir va tancar el cicle, amb 160 espectadors.