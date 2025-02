Es torna a anul·lar el procés per contractar comandaments

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés de selecció per contractar dos caporals i un sotsoficial del departament de Circulació del comú d’Andorra la Vella ha fracassat per segona vegada. En aquest cas la corporació l’ha hagut de declarar nul per errors de forma. De quin error es tracta? Segons van confirmar fonts del comú, a la prova de coneixements tècnics van identificar-se preguntes errònies perquè estaven basades en una normativa anterior. I això no és tot. També va incloure’s en el procés una prova l’abast de la qual anava més enllà del que es demanava en el plec de bases.