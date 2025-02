L’estructura inacabada al Canaro s’enderrocarà a la primavera

El comú de Canillo enderrocarà l’estructura de formigó inacabada de la recta del Canaro abans de l’estiu. Segons van detallar fonts de la corporació, els treballs s’adjudicaran aviat. L’estructura, situada a la vora de la CG-2, uns 400 metres abans d’arribar a l’entrada a la vall d’Incles, forma part del paisatge d’aquesta zona de la parròquia des de fa més de 40 anys i, tal com va assenyalar el cònsol major, Jordi Alcobé, en la reunió de poble celebrada dimecres a l’auditori del Palau de Gel, “fa mal als ulls”. La corporació assumirà la factura de l’enderroc. La parcel·la, de propietari conegut, quedarà gravada pel cost dels treballs.

A l’entrada de la vall d’Incles hi ha dos edificis inacabats més, també des de fa anys. L’un disposa de permís per iniciar les obres fins al juliol. L’altre és, tal com va dir Alcobé en la trobada amb els veïns arran d’una pregunta del públic, “il·legal i irregularitzable” perquè incompleix la normativa urbanística comunal i, per tant, hauria d’anar a terra. El cònsol major va apuntar que hi haurà notícies sobre aquest edifici en els pròxims dies, sense voler-ne donar més detalls. Certament, aquests dos immobles tenen un impacte més pronunciat en el paisatge de la vall que l’estructura de formigó.

L’estructura que s’enderrocarà.Fernando Galindo

Què diu la legislació sobre els edificis inacabats? Quan es pot decretar l’enderrocament d’un immoble que es troba en aquest estat? Segons el cinquè punt de l’article 113 bis del Reglament de construcció, quan un edifici “no compta amb els tancaments, la coberta, les façanes i els acabats exteriors finalitzats” i han passat 12 mesos des de la data de caducitat de la llicència urbanística, “el comú ha de requerir al titular de la llicència que enderroqui l’edificació en un termini de temps”. L’enderroc, segons la normativa, “és a càrrec del titular de la llicència”, però “si dins el termini fixat” per a l’enderroc “el titular de la llicència no executa el que ordena el comú, ho fa el mateix comú”.

Tot i això, en el mateix reglament, aprovat el 20 de maig del 2020, el Govern va introduir una disposició transitòria que donava un termini de 18 mesos, a comptar des del 27 de maig, data de publicació del text al BOPA, perquè els titulars d’edificis inacabats poguessin presentar una sol·licitud al comú per reprendre les obres. El 10 de desembre del 2021, 15 dies després de la finalització d’aquest període, l’executiu va modificar la disposició transitòria per ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de març del 2022.

El termini d’iniciació d’obres majors és de dos anys i el de finalització, de tres. La pròrroga per començar les obres només pot ser concedida per sis mesos, mentre que la de finalització és d’un any i mig.

REPORTATGE

"El dit acusador d'Alcobé'



No estem acostumats que un cònsol major, en una reunió de poble, denunciï casos concrets de mala praxi urbanística per part de particulars. Tampoc estem avesats que ho faci en un to com el que va utilitzar Alcobé dimecres en la trobada amb els veïns que va tenir lloc a l’auditori del Palau de Gel: “És una vergonya que la gent vingui a Canillo a especular, a fer el que vol, que no compleixi la llei i es foti del comú. Això no és possible.”



El mandatari feia referència explícita a un xalet construït en els últims anys a la vall d’Incles. El cònsol fins i tot va incloure una fotografia de l’edifici en una de les projeccions que acompanyava l’exposició (és la de dalt a la dreta). El comú ha emprès accions legals contra el propietari de l’immoble per, entre altres infraccions de la normativa urbanística, haver construït un balcó de vidre. Un factor agreujant del cas és que el propietari ha ignorat totes les demandes perquè deixi fer les comprovacions pertinents als tècnics de la corporació. Alcobé va confirmar que el cas està judicialitzat.



El cònsol va remarcar que el comú serà molt estricte per fer complir la normativa urbanística, que té com a objectiu evitar la proliferació de xalets urbans a les valls de muntanya de la parròquia i promoure-hi una arquitectura tradicional de muntanya. Alcobé va llançar un avís als assistents en aquest sentit: “Això és el que no volem, i si algú d’aquí ho ha fet, em sap molt greu per ell, però no ho podrà fer més.”



El febrer del 2024 el comú va aprovar una suspensió temporal de llicències a les valls de muntanya. Mentrestant, va estudiar com es podia regular la construcció en aquestes zones i, l’octubre del mateix any, va aprovar l’ordinació. A més, des del gener –i de manera temporal– ha prohibit la construcció de xalets unifamiliars i cases adossades fora dels nuclis urbans i a les valls d’alta muntanya.