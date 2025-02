L’aparcament del Prat de Sella estarà operatiu al final de mes

El nou aparcament del Prat de Sella estarà operatiu al final d’aquest mes, segons van confirmar fonts del comú de Canillo. Aquestes setmanes s’està acabant d’habilitar el terreny. Se n’han retirat alguns arbres i males herbes, se n’han arranjat els accessos i properament s’hi instal·laran els parquímetres. El pàrquing, situat a l’entrada sud del poble de Canillo –al davant de l’edifici Perecaus–, tindrà una capacitat per a 300 vehicles. El Prat de Sella ocupa una superfície d’uns 8.000 metres quadrats i en els últims anys s’hi han organitzat activitats lúdiques infantils durant els mesos d’estiu, així com concerts i sopars a la fresca.

Tal com va demanar la família propietària, la parcel·la no es pavimentarà a fi que en el futur pugui mantenir-se com a espai verd. La funció principal del terreny en els propers anys serà el d’aparcament. Tot i això, el comú no descarta utilitzar-lo, quan convingui, com a un punt de trobada d’actes socials, culturals, festius i esportius. La corporació considera que es tracta d’una parcel·la on poden organitzar-se moltes activitats.

La durada del contracte d’arrendament és de deu anys, prorrogable de manera tàcita anualment un cop acabat el termini. La renda acordada és, a partir de l’1 de gener del 2025, de 5.000 euros mensuals (sense incloure-hi l’IGI) durant els cinc primers anys. A partir de l’1 de gener del 2030, la renda mensual serà la vigent incrementada el 20% (IGI a part). És a dir, de 6.000 euros mensuals. La renda mensual s’incrementarà anualment d’acord amb l’IPC que publiqui el Govern. L’acord amb la propietat del Prat de Sella, la família de casa Som, va signar-se al desembre en una sessió de consell de comú.

PREVISIÓ

El comú pretén reformar la zona que envolta a la CG-2 al seu pas pel centre de Canillo, des de la rotonda de la carretera de Montaup a la rotonda del càmping Pla. Una de les accions previstes en el marc del projecte és l’eliminació de places d’aparcament de zona blava amb l’objectiu de prioritzar l’espai per als vianants, embellir la zona i agilitzar el trànsit. La creació de l’aparcament del Prat de Sella permetrà compensar la pèrdua de places d’estacionament. Aquestes actuacions formen part d’un pla integral per millorar la infraestructura viària i l’espai públic de Canillo, amb l’objectiu de fer-lo més accessible i atractiu tant per als residents com per als visitants.

La zona que el comú vol remodelar ocupa una superfície de 5.000 metres quadrats. Altres accions previstes per millorar la seguretat viària a són l’eixamplament de la CG-2 entre la vall del Riu i les Bordes de l’Aldosa –en aquest cas el projecte l’assumeix Govern– i un paquet d’inversions del comú en les vies secundàries.

