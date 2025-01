L’èxit consolida el Canillo Brilla

El comú de Canillo donarà continuïtat l’any que ve al Canillo Brilla. El parc de llums, olors i sons situat al terreny de l’antic càmping Pla ha acollit més de 22.000 visitants des que va obrir el passat 1 de desembre, amb una mitjana d’uns 900 visitants diaris. Segons va explicar aquesta setmana al Diari la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, Coia Torres, la corporació fa un balanç molt positiu de l’experiència immersiva, per la qual cosa es mantindrà la temporada d’hivern vinent. “Encara és d’hora per saber com serà. No n’hem decidit els detalls. Potser canviem una mica el format i el muntem en un altre terreny del poble. Però el que és segur és que tindrà continuïtat”, va apuntar la consellera canillenca.

L’èxit d’afluència al Canillo Brilla ha sorprès el comú. Els dubtes inicials –i habituals, sempre que s’emprèn un projecte nou– que hi podia haver sobre el parc de llums van esvair-se el dia de la inauguració, que va coincidir amb l’encesa de llums de Nadal. Més d’un miler de persones van visitar les instal·lacions durant la jornada. “Ens preocupava que molts food trucks no volguessin pujar. És lluny del centre del país i aquí a Canillo al vespre hi pot fer molt fred. Al final, l’experiència per a ells també ha estat molt positiva. Ha corregut la veu i ara tenim llista d’espera”, va explicar Torres.

Si, com és molt probable, el Canillo Brilla té continuïtat l’hivern de l’any que ve, el comú es planteja la possibilitat aprofitar la tirada d’altres atraccions de la parròquia –com ara el pont tibetà i el mirador del Roc del Quer– per crear un abonament que inclogui totes les activitats. Torres va apuntar, en aquest sentit, que la majoria de turistes estrangers que es desplacen expressament a la parròquia tenen la intenció de visitar el pont tibetà o, durant la temporada de neu, pujar a esquiar a les pistes de Soldeu-el Tarter. “El que sí que hem observat és que un cop han arribat al poble molts turistes han fet parada al Canillo Brilla perquè els ha cridat l’atenció”, va puntualitzar.

El Canillo Brilla obrirà els festius i els caps de setmana fins al 16 de març de sis de la tarda a nou de la nit. “Ara el repte és mantenir l’atractiu i la qualitat de l’experiència als visitants”, va afirmar Torres. A part del parc de llums, el Canillo Brilla ofereix un recorregut amb trenet per als més petits, una zona gastronòmica i de productes artesanals i concerts, entre altres activitats. La instal·lació, manteniment i desmuntatge del parc de llums ha suposat una inversió de 110.000 euros.

El parc de llums immersiu s’emmarca en l’estratègia del comú per desestacionalitzar el turisme a la parròquia, ja impulsada en els darrers mandats comunals amb projectes com la construcció del pont tibetà i el mirador del Roc del Quer i la reforma del complex ludicoesportiu del Palau de Gel, que fa just un any va inaugurar el parc aquàtic. El comú, tal com ha recordat en diverses ocasions el cònsol major, Jordi Alcobé, està decidit a fer les inversions necessàries per esdevenir un referent turístic durant tot l’any i no només durant la temporada de neu. Una de les més importants que es faran durant el mandat serà la construcció del telecabina d’accés al pont tibetà.