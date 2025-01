Nit de cavalcades de màgia i il·lusió

Les cavalcades dels Reis d’Orient van repartir il·lusió, llaminadures i alegria abans de la nit més especial de l’any. En el cas de les parròquies centrals, tal com va destacar el president de la Unió Proturisme d’Escaldes-Engordany, Jaume Ambor, aquest 2025 s’han repartit més de sis mil caramels i s’han movilitzat entre 400 i 500 persones per acompanyar Ses Majestats a través de les avingudes principals de les dues localitats. Un espectacle que no va deixar indiferent a ningú. “És el segon any que venim a veure’l”, explicava una família de Saragossa que havien aprofitat la seva estada al Principat per gaudir de l’esdeveniment. Altres com Fabio no havien vist res semblant abans: “jo soc de Mendoza, Argentina, i allà els Reis arriben a l’estiu. És una cosa completament diferent de la que estic acostumat”, relata.

Arribada dels Reis d’Orient a Encamp.COMÚ ENCAMP

Ja des de les 17.30 hores hi havia persones recolzades al voltant de les tanques metàl·liques instal·lades a l’avinguda Meritxell per a poder ser els primers a agafar caramels. Bosses i bosses que no només tenien els més petits de la casa, sinó també els pares, que veien aquesta com “una oportunitat per a guardar reserves de cara a la resta de l’any”. Hi havia qui es queixava de la força amb la qual es llençaven les llaminadures i qui es tapava els ulls per a no ser ferit. Fins i tot, algun depenent de les botigues de l’avinguda que es veia sorprès en comprovar que els productes havien entrat al seu negoci. “A la pròxima haurien d’apuntar millor”, exclama un. Tot i que els millors posicionats han sigut les desenes de persones que han pogut seguir l’espectacle des dels balcons. Algun, inclús, que ha fet servir el mobiliari urbà com a forma de poder millorar el seu camp de visió.

Ses Majestats a la Massana.EDUARD COMELLAS

La cavalcada va finalitzar al voltant de les 20.00 hores a la plaça del Poble i on els nens han pogut conèixer de prop Ses Majestats. A l’esdeveniment van participar un total de 18 carrosses amb personatges de l’imaginari infantil, com protagonistes del món del cinema i la literatura. Era el cas de Toy Story, Mickey Mouse o Mario Bross. Cada comitiva estava animada per un total d’entre sis i catorze participants i van comptar amb responsables que van assumir la seguretat i l’acompanyament als infants que sortien llençant caramels. Tal com va explicar Ambor, “portem una setmana i mitja de preparatius i assajos”, ja que “per a nosaltres és una cosa important i volem que pugui realitzar-se de la millor manera”.

LA MASSANA I ENCAMP

L’ambient de festa i alegria també s’ha estès a altres parròquies com és el cas de la Massana, on els Reis han sigut més matinadors, ja que s’han deixat veure a partir de les 17.00 hores. La plaça de l’Església i l’Estelàrium s’han convertit en el punt neuràlgic de les festes, on Ses Majestats s’han detingut a parlar personalment amb cadascun dels nens i nenes que s’han acostat al lloc per recollir els seus desitjos.

A Encamp Ses Majestats han marxat pels carrers de la vila acompanyats dels patges reials. Des de la rotonda de l’antic telecabina fins a la plaça dels Arínsols, on han rebut als nens i nenes, recollint les seves cartes.