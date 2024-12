Ordino i Càritas Andorrana exploren col·laboracions en projectes comunals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, van rebre ahir la visita dels representants de Càritas Andorrana, la presidenta, Anna Villas, i el consiliari, mossèn Pepe Chisvert. De fet, la comissió permanent de l’entitat es va renovar el mes de juliol passat amb el nomenament del càrrec de Villas. La institució que depèn de l’Església catòlica està activa a la societat andorrana des del 1979 i la societat civil hi participa des del voluntariat i les donacions. Villas i Chisvert van allargar la mà per participar en els projectes que el comú consideri oportuns i van lliurar un exemplar de la memòria del 2023 amb el recull de totes les activitats en què han participat. L’ajuda a les persones més desfavorides i el foment del respecte vers les desigualtats és un dels objectius que persegueix l’entitat. L’última campanya ha estat Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis.