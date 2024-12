Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A causa d’obres en un edifici, el carrer del Falgueró estarà tallat avui. Segons va informar el comú en un missatge a les xarxes, es farà un canvi de sentit al carrer dels Escalls per accedir a l’hospital. Es permetrà aparcar a la zona blava que hi ha a la zona. Tant l’accés com la sortida es farà per l’avinguda Fiter i Rossell.