Sense bretxes digitals

El nou espai ciutadà d’Andorra la Vella oferirà un servei d’acompanyament en l’ús de les eines digitals. Ho va apuntar la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del comú, Maria Nazzaro, durant la sessió de constitució del segon consell de la gent gran, que va formar-se ahir al matí. Una de les preguntes que va fer un dels deu consellers nomenats plantejava, justament, si és possible que la corporació doni un cop de mà a la gent gran per obtenir el certificat digital, que permet fer tràmits en línia amb les administracions públiques. Si el comú tirés endavant aquesta proposta, ajudaria a eliminar la barrera digital que encara manté allunyats els padrins de la tecnologia.

El cònsol major, per la seva part, va recordar que l’espai ciutadà s’ubicarà al local del carrer de l’Aigüeta on hi havia un CAP, just al costat de la seu de MoraBanc. Sergi González va mostrar-se convençut que el trasllat de l’equipament al barri de Riberaygua i travesseres “ajudarà a apropar-lo al ciutadà” encara més.

Els nous consellers treballaran per millorar la qualitat de vida de les persones majors de 65 anys fins al 2026. Els consellers van sortir de la sala de consell de comú amb “deures pendents” per a la pròxima sessió, tal com va recordar-los Nazzaro. El primer encàrrec és que els padrins pensin en activitats que podrien organitzar-se en el marc de la jornada intergeneracional. En la sessió s’aplegaran tots els consells –l’infantil, el juvenil, el de gent gran i el de comú– amb l’objectiu de “crear sinergies” entre els diferents grups. Tal com va assenyalar la consellera, al cap i a la fi, hi ha moltes propostes “que no tenen edat”. El comú encara no ha fixat una data per a la celebració d’aquesta jornada, però González va detallar que podria tenir lloc entre l’abril i el maig. “Serà una oportunitat profitosa per intercanviar missatges intergeneracionals. Ens pot ajudar a tirar endavant la nova parròquia”, va afirmar el cònsol.

ELECCIONS

Unes 150 persones van participar en les eleccions per escollir els membres del consell de la gent gran. La xifra va sorprendre González: “De vegades costa molt que la gent s’impliqui. Veure que 150 persones han participat en aquestes votacions em fa molt content. La feina que van fer els antics consellers ha anat molt bé per transmetre el missatge de la importància del consell de la gent gran.”

En la sessió van tractar-se altres punts de l’agenda comunal. Nazzaro va explicar que el comú està duent a terme una radiografia de l’accessibilitat dels espais públics de la parròquia. També va repassar altres projectes impulsats pel comú, com ara el pla integral de reforma de voravies, la reforma de la plaça del Poble i les ajudes a l’habitatge, entre d’altres.