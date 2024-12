El comú presenta un itinerari turístic sostenible al Vietnam

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ordino ha participat en la primera conferència de l’ONU Turisme sobre turisme per al desenvolupament rural i la segona reunió anual dels Best Tourism Villages, celebrades del 9 a l’11 de desembre a Hoi An, al Vietnam. L’esdeveniment ha reunit trenta pobles reconeguts com a Best Tourism Villages i més de 300 delegats de governs, organitzacions internacionals i el sector privat.