El telecabina del pont tibetà estarà acabat el 2026

Publicat per Víctor González Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El telecabina per accedir al pont tibetà des del terreny de l'antic càmping Pla estarà acabat la primavera del 2026, segons ha anunciat avui a la tarda el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en la roda de premsa posterior al consell de comú. En les properes setmanes la corporació ja iniciarà els tràmits per licitar el projecte de construcció del giny. Pel que fa a les xifres de visitants al pont tibetà i el mirador del Roc del Quer, Alcobé ha explicat que aquest any ja s'han superat les 100.000 entrades venudes. Entre el juliol i l'agost tots dos equipaments van generar 900.000 euros d'ingressos per al comú.